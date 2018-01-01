Юні футболісти «Волині» – фіналісти столичного дитячого турніру

З 20 по 22 серпня наша команда з гравців 2010 року народження взяла участь у турнірі JuniorFootballFest, що відбувався у Києві.У змаганнях брали участь 18 команд, які на першому етапі розбили на три групи. Підопічнимдісталися у суперники столичні клуби – «Динамо», «Ніка», «Поділ-2», «Арсенал» та «Динамік», - повідомили у прес-службі ФК "Волинь".У перший день змагань юні волиняни виграли два важливі поєдинки – у «Ніки» (2:1) та київського «Динамо» (3:2). Після цього наші хлопчаки в буквальному сенсі «виносили» наступних опонентів – виграли «Поділ-2» з рахунком 12:0, «Арсенал» - 4:0, а «Динамік» - 3:0.Не менш упевнено «Волинь» U-8 крокувала і по сітці плей-офф. У чвертьфіналі змагань наші хлопці перемогли «Лідер-Софію» (5:1), у півфіналі обіграли СК «Київ» (3:0).У вирішальному поєдинку доля знову звела підопічних Володимира Мозолюка із київським «Динамо». Драматична гра щоразу повертала шальки терезів у різні сторони, а голитаще за три хвилини до кінця поєдинку тримали рахунок 2:2. За рівної гри наші хлопці таки пропустили втретє та стали фіналістами турніру.Такий результат можна дійсно вважати успішним, як і гру наших хлопчиків. Серед них також слід відзначити, який став найкращим бомбардиром нашої команди на турнірі, забивши 9 голів (з них два – у груповому поєдинку проти майбутніх переможців турніру з «Динамо»).А нашого голкіперавизнали найкращим на турнірі у своєму амплуа.