Юні футболісти «Волині» – фіналісти столичного дитячого турніру
Сьогодні, 18:46
З 20 по 22 серпня наша команда з гравців 2010 року народження взяла участь у турнірі JuniorFootballFest, що відбувався у Києві.
У змаганнях брали участь 18 команд, які на першому етапі розбили на три групи. Підопічним Володимира Мозолюка дісталися у суперники столичні клуби – «Динамо», «Ніка», «Поділ-2», «Арсенал» та «Динамік», - повідомили у прес-службі ФК "Волинь".
У перший день змагань юні волиняни виграли два важливі поєдинки – у «Ніки» (2:1) та київського «Динамо» (3:2). Після цього наші хлопчаки в буквальному сенсі «виносили» наступних опонентів – виграли «Поділ-2» з рахунком 12:0, «Арсенал» - 4:0, а «Динамік» - 3:0.
Не менш упевнено «Волинь» U-8 крокувала і по сітці плей-офф. У чвертьфіналі змагань наші хлопці перемогли «Лідер-Софію» (5:1), у півфіналі обіграли СК «Київ» (3:0).
У вирішальному поєдинку доля знову звела підопічних Володимира Мозолюка із київським «Динамо». Драматична гра щоразу повертала шальки терезів у різні сторони, а голи Давида Герасимюка та Арсенія Вознюка ще за три хвилини до кінця поєдинку тримали рахунок 2:2. За рівної гри наші хлопці таки пропустили втретє та стали фіналістами турніру.
Такий результат можна дійсно вважати успішним, як і гру наших хлопчиків. Серед них також слід відзначити Даниїла Коцана, який став найкращим бомбардиром нашої команди на турнірі, забивши 9 голів (з них два – у груповому поєдинку проти майбутніх переможців турніру з «Динамо»).
А нашого голкіпера Дмитра Щербатюка визнали найкращим на турнірі у своєму амплуа.
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У змаганнях брали участь 18 команд, які на першому етапі розбили на три групи. Підопічним Володимира Мозолюка дісталися у суперники столичні клуби – «Динамо», «Ніка», «Поділ-2», «Арсенал» та «Динамік», - повідомили у прес-службі ФК "Волинь".
У перший день змагань юні волиняни виграли два важливі поєдинки – у «Ніки» (2:1) та київського «Динамо» (3:2). Після цього наші хлопчаки в буквальному сенсі «виносили» наступних опонентів – виграли «Поділ-2» з рахунком 12:0, «Арсенал» - 4:0, а «Динамік» - 3:0.
Не менш упевнено «Волинь» U-8 крокувала і по сітці плей-офф. У чвертьфіналі змагань наші хлопці перемогли «Лідер-Софію» (5:1), у півфіналі обіграли СК «Київ» (3:0).
У вирішальному поєдинку доля знову звела підопічних Володимира Мозолюка із київським «Динамо». Драматична гра щоразу повертала шальки терезів у різні сторони, а голи Давида Герасимюка та Арсенія Вознюка ще за три хвилини до кінця поєдинку тримали рахунок 2:2. За рівної гри наші хлопці таки пропустили втретє та стали фіналістами турніру.
Такий результат можна дійсно вважати успішним, як і гру наших хлопчиків. Серед них також слід відзначити Даниїла Коцана, який став найкращим бомбардиром нашої команди на турнірі, забивши 9 голів (з них два – у груповому поєдинку проти майбутніх переможців турніру з «Динамо»).
А нашого голкіпера Дмитра Щербатюка визнали найкращим на турнірі у своєму амплуа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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