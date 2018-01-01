Повідомили про стан хлопчика, якому у Луцьку куля зрикошетила в око





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Нагадаємо, у дворі на бульварі Дружби народів, 7 у Луцьку 28 серпня підлітки гралися із травматичним пістолетом та вистрелили. Куля зрикошетила одному з підлітків в око, хлопця госпіталізували.



13-річний Олександр Кухта зараз лікується в офтальмологічному відділенні дитячої лікарні.



"Ми з другом ішли, і по нас почали стріляти. Типу вистрілили трохи вбік, а мені зрикошетило в око... Це були мої друзі. Вони з нами гралися. Йому пістолет дав один друг. Йому 19 років. Той, який мене стріляв, сьогодні приїжджав до мене. Казав, що випадково, що не хотів такого, а хотів налякати мене, але по дурості вистрілив взяв", - каже Сашко.



"Якби прямо в око куля поцілила, думаю, були би ушкодження, можливо, навіть і не сумісні із зором. Це тупа травма ока, непроникаюча контузія. Очко було наповнене частково кров'ю, яка до сьогоднішнього дня розсмокталася майже повністю. Прогнози в нас дуже оптимістичні", - розповіла завідувач офтальмологічного відділення Анна Новосад. Сашко лишитися в лікарні до кінця тижня.



Натомість мешканка будинку Ольга Тихонівна, у дворі якого усе це сталося, каже, що цей інцидент - не випадковість.



"Вони ж не гуляють. Нецензурні слова. Пиво навіть. І що там казати - з усього мікрорайону і не тільки. Понаставляли оцих лавочок для нас - як якась кара", - каже жінка.



"П'ють, курять, матюкаються. Я вчора втрутилася, бо якусь дитину тероризували, казали "Давай гроші і йдемо ббудеш нам щось купувати", - додала Людмила Пуць, яка гуляла з дитиною.



Речниця обласної поліції Іванна Назарук розповіла, що батьки потерпілого не зверталися із заявою до поліції. Кримінальне провадження не розпочинали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-річний лучанин, якому під час гри підлітків із травматичним пістолетом куля зрикошетила в око, йде на поправку - кров в очному яблуці розсмокталася, тож у медиків дуже оптимістичні прогнози.Про це ідеться у сюжеті Суспільного Волинь. Нагадаємо, у дворі на бульварі Дружби народів, 7 у Луцьку 28 серпня підліткита вистрелили. Куля зрикошетила одному з підлітків в око, хлопця госпіталізували.13-річнийзараз лікується в офтальмологічному відділенні дитячої лікарні."Ми з другом ішли, і по нас почали стріляти. Типу вистрілили трохи вбік, а мені зрикошетило в око... Це були мої друзі. Вони з нами гралися. Йому пістолет дав один друг. Йому 19 років. Той, який мене стріляв, сьогодні приїжджав до мене. Казав, що випадково, що не хотів такого, а хотів налякати мене, але по дурості вистрілив взяв", - каже Сашко."Якби прямо в око куля поцілила, думаю, були би ушкодження, можливо, навіть і не сумісні із зором. Це тупа травма ока, непроникаюча контузія. Очко було наповнене частково кров'ю, яка до сьогоднішнього дня розсмокталася майже повністю. Прогнози в нас дуже оптимістичні", - розповіла завідувач офтальмологічного відділенняСашко лишитися в лікарні до кінця тижня.Натомість мешканка будинку, у дворі якого усе це сталося, каже, що цей інцидент - не випадковість."Вони ж не гуляють. Нецензурні слова. Пиво навіть. І що там казати - з усього мікрорайону і не тільки. Понаставляли оцих лавочок для нас - як якась кара", - каже жінка."П'ють, курять, матюкаються. Я вчора втрутилася, бо якусь дитину тероризували, казали "Давай гроші і йдемо ббудеш нам щось купувати", - додала, яка гуляла з дитиною.Речниця обласної поліціїрозповіла, що батьки потерпілого не зверталися із заявою до поліції. Кримінальне провадження не розпочинали.

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