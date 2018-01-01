«РоллерDisco» у «ПортCity»*

1 вересня має бути особливим, тому лучан запрошують у День знань на арену розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity».Чекаємо на заході «РоллерDisco» о 17:00!Давайте разом запалимо арену розваг «Generator City» танцями на роликах під драйвову музику!Приємним бонусом будуть подарунки. Ми створимо для Вас незабутню дискоатмосферу!Перший день осені разом із нами, ареною розваг «Generator City» буде дуже запальним!