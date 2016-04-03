За півроку на Волині з'явилося майже 3 тисячі бізнесменів

На Волині платниками податків зареєструвалися 3352 нові суб’єкти господарювання.У січні-липні 2018 року на облік в територіальних органів ДФС у Волинській області стали 711 нових юридичних осіб та 2641 підприємець-фізична особа, - повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.Таким чином, станом на 01.08.2018 в області перебувають на обліку 21745 юридичних осіб та 37161 підприємець-фізична особа.Аналітика переконує, що в області спостерігається збільшення кількості платників податків. Власне цей факт вказує на пожвавлення соціально-економічного розвитку та прийнятні умови для започаткування власної справи, - констатують в ГУ ДФС у Волинській області.«Кількість новостворених суб’єктів господарювання суттєво перевищує кількість тих, хто з різних причин вирішив припинити господарську діяльність. Практично всі новостворені суб’єкти господарювання сплачують податки згідно обраної системи оподаткування та єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування. Це означає, що діяльність цих підприємців та фірм - ефективна», – зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів наголосила, що фахівці територіальних органів своєчасно та якісно надають весь передбачений чиним законодавством перелік адміністративних послуг з тим, щоб на виконання податкових зобов’язань, звітування та спілкування з фахівцями ДФС платники податків витрачали мінімум зусиль.