Еліта юриспруденції: у Луцьку нагородили нотаріусів з усієї області. ФОТО

У Луцьку десятки нотаріусів із усієї області отримали нагороди із нагоди професійного свята.Урочистості до Дня нотаріуса відбулися 31 серпня на території замку Любарта.Вже чверть століття нотаріуси надають незалежну та неупереджену правову допомогу на засадах рівності. Цьогоріч День нотаріуса, який випадає на 2 вересня, в Україні святкують вже увосьме, та 25-ий раз відзначають річницю із дня прийняття закону "Про нотаріат". Тож в останній день літа нотаріуси з усієї Волині зібралися відзначити День нотаріату.Заступник начальника головного територіального управління юстиції у Волинській областівітав професіоналів, які повсякденною клопіткою працею стверджують недоторканість прав громадян.«Це престижно, почесно, відповідально. Сьогоднішні грамоти - підтвердження вашій правильній роботі, тож ми відзначимо ваш досвід. Кожен із вас достойний нагороди», - зауважив посадовець. Він побажав нотаріусам миру, злагоди і професійних звершень.Нотаріус, яка має реєстраційне посвідчення із №1 у Волинській області, зауважила, що серед присутніх бачить багато колег, які мають великий досвід.«У свій час Оноре де Бальзак, французький письменник і нотаріус, сказав, що у нотаріуса є щось від судді, священика та службовця», - зауважила жінка. Тож професія нотаріуса є престижною, а її представники постійно прагнуть розвитку, щоденно працюючи над вдосконаленням своїх знань.«Я пам’ятаю 2004 рік, коли сімейний кодекс і земельний набули чинності – скільки було проблем, не знали, як працювати», - пригадала Ариванюк. Дуже приємно, що ще тоді нотаріуси згуртувалися та аквтивно співпрацювали.«Для того, щоб зробити нотаріальну дію, треба витратити багато часу, мудрості і знань. Хочу побажати, щоб ми і далі були терпеливими. Я бажаю усім нам бути мудрими успішними у своїй професії та бути впевненим у завтра», - підсумувала нотаріус.До теплих вітальних слів приєднався радник голови ОДА. Він зауважив, що має вищу юридичну освіту і безмежно поважає нотаріусів.«У мене завжди складалося враження, що нотаріуси - еліта юриспруденції. У нотаріуса є цілий ритуал», - розповів П’ятигорець. Він пригадав один зі своїх походів у нотаріальну контору - коли довелося спілкуватися із дуже діловою та серйозною секретаркою, а потім - із не менш серйозним нотаріусом.«Ти потім виходиш і думаєш, що вони боги і еліта», - підсумував П’ятигорець. Опісля він вручив низку почесних грамот приватним нотаріусам та подяк від ОДА державним нотаріусам.Заступник голови Волиньрадиу свою чергу додав, що найперше хоче побажати людям, які тут зібралися, здоров’я.«Прийняття закону по нотаріат розширило вашу діяльність, дозволило поряд із державними нотаріусами бути і приватними, а визначення вашого дня засвідчило вашу всенародну цінність», - зауважив Крапюк. Адже знання законів допомагає запобігати непорозумінням, зберегти час та нерви, а також вирішити чимало питань, які могли б перетворитися у проблеми.Заступник голови Луцького міськрайонного судупобажав нотаріусам спокійних клієнтів, а перший заступник луцького міського головизауважив, що чи йдеться про приватне життя, чи про життя з бізнесу, чи про держслужбу – усе пов’язане із нотаріусом.«Дуже багато знайомих облич. Хочеться привітати вас із вашим професійним святом, ну і побажати успіхів у заробітній платі», - зауважив Недопад. Він, а згодом і голова Луцької райради Валентин Приходько, також вручив грамоти і подяки.Перший заступник начальника головного територіаьного управління юстиції областірозповів, що як представник органу, який здійснює контроль за роботою нотаріусів зауважив, може відзначити професійність представників волинського нотаріату.«Ми вже не раз переконувалися на практиці, що робота нотаріусів волинської області дуже якісна. Це не лише моя думка, а й цілого відділу контролю нотаріату та думки, які я чув з інших куточків країни», - мовив посадовець. Тож Волинь може пишатися своїми нотаріусами. Відтак, він теж вручив відзнаки та зауважив, що незабаром троє волинських нотаріусі отримає подяки від міністерства юстиції - відповідний указ підписали 20 серпня.«Ветерани» волинського нотаріатута, які працювали у галузі понад 25 років також завітали привітати молодших колег. Вони отримали квіти та подяки, а також гучні оплески з боку колег.«Дуже приємно що запросили. Я дуже радий вас всіх бачити і мені дуже приємно згадувати той час, коли я робив, а ви робите краще ніж я», - пожартував чоловік. Він пригадав свій перший день на роботі 16 грудня 1997 року – той день був наповнений хвилювань та невпевненості. Однак тоді вирішити усі питання допомогли колеги. Тож він подякував усім за співпрацю та побажав наснаги до праці і мудрості.«Думаю, через 25 років, ми знову з вами зустрінемося і в такому ж складі», - мовив чоловік.Опісля скипальподарував присутнім неповторне виконання композицій, а «волинський соловейко», народний артист Українивиконав декілька пісень. Далі нотаріуси зробили спільне фото та вітали одне одного з професійним святом.