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Курс валют у Луцьку на 2 вересня

Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.033, а продаж - 28.375.

Євро при купівлі становить - 32.473, при продажу - 33.228.

Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.427.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.143, продаж - 7.728.

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Теги: курс валют, Луцьк
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