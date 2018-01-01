У Києві студент випав з вікна гуртожитку. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:55
З вікна гуртожитку КПІ випав студент-першокурсник.
Жахливий інцидент трапився у суботу, 1 вересня, – повідомляє Місто Київ з посиланням на Київ Інформатор.
За інформацією прес-служби поліції міста Києва, загиблим виявився першокурсник, уродженець Донецької області.
Свідок події, який в той момент вигулював свою собаку поруч з гуртожитком, припустив, що хлопець намагався потрапити в кімнату гуртожитку через вікно, але зірвався.
Поліція встановлює всі обставини загибелі студента. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ( «Умисне вбивство») КК України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок.
УВАГА – ФОТО 18+
Головне фото – ілюстративне.
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Жахливий інцидент трапився у суботу, 1 вересня, – повідомляє Місто Київ з посиланням на Київ Інформатор.
За інформацією прес-служби поліції міста Києва, загиблим виявився першокурсник, уродженець Донецької області.
Свідок події, який в той момент вигулював свою собаку поруч з гуртожитком, припустив, що хлопець намагався потрапити в кімнату гуртожитку через вікно, але зірвався.
Поліція встановлює всі обставини загибелі студента. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ( «Умисне вбивство») КК України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок.
УВАГА – ФОТО 18+
Головне фото – ілюстративне.
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