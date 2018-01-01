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У Києві студент випав з вікна гуртожитку. ФОТО 18+

У Києві студент випав з вікна гуртожитку. ФОТО 18+
З вікна гуртожитку КПІ випав студент-першокурсник.

Жахливий інцидент трапився у суботу, 1 вересня, – повідомляє Місто Київ з посиланням на Київ Інформатор.

За інформацією прес-служби поліції міста Києва, загиблим виявився першокурсник, уродженець Донецької області.

Свідок події, який в той момент вигулював свою собаку поруч з гуртожитком, припустив, що хлопець намагався потрапити в кімнату гуртожитку через вікно, але зірвався.

Поліція встановлює всі обставини загибелі студента. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ( «Умисне вбивство») КК України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок.

УВАГА – ФОТО 18+

Головне фото – ілюстративне.

У Києві студент випав з вікна гуртожитку. ФОТО 18+

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Теги: смерть, гуртожиток, Київ, КПІ, випадок
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