На Волині просять кошти на волейбольний клуб
Сьогодні, 10:55
Жіночий волейбольний клуб "Освіта", в якому грають студенти університетів та коледжів обласного центру, потребує коштів на існування.
Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.
Зазначається, що попри проблеми з коштами, волейболістки стараються, показують гідний результат, чим сприяють у підвищенні іміджу Волині. Так, у 2018 році команда стала срібним призером Чемпіонату України серед волейбольних команд суперліги.
Підтримати колопотання "Освіти" запропонував секретар постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму Олександр Курилюк.
Саме ця комісія розглядала питання. Йдеться про виділення 250 тис. грн з обласного бюджету.
За інформацією відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА кошти будуть витрачені на відрядження для участі в змаганнях.
"Команда демонструє результат. ВК "Освіта" - це школа волейболу, це - самовіддані тренери. Обласна рада виділяла кошти для любительських клубів, тому, вважаю, ми повинні підтримати й "Освіту", - зауважив депутат Олександр Курилюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.
Зазначається, що попри проблеми з коштами, волейболістки стараються, показують гідний результат, чим сприяють у підвищенні іміджу Волині. Так, у 2018 році команда стала срібним призером Чемпіонату України серед волейбольних команд суперліги.
Підтримати колопотання "Освіти" запропонував секретар постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму Олександр Курилюк.
Саме ця комісія розглядала питання. Йдеться про виділення 250 тис. грн з обласного бюджету.
За інформацією відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА кошти будуть витрачені на відрядження для участі в змаганнях.
"Команда демонструє результат. ВК "Освіта" - це школа волейболу, це - самовіддані тренери. Обласна рада виділяла кошти для любительських клубів, тому, вважаю, ми повинні підтримати й "Освіту", - зауважив депутат Олександр Курилюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині – пожежа: чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 11:07
У ковельських школах цьогоріч вчитимуться понад 9 тисяч учнів
Сьогодні, 11:02
На Волині просять кошти на волейбольний клуб
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці
Сьогодні, 10:54
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
Сьогодні, 10:50