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На Волині просять кошти на волейбольний клуб

На Волині просять кошти на волейбольний клуб
Жіночий волейбольний клуб "Освіта", в якому грають студенти університетів та коледжів обласного центру, потребує коштів на існування.

Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.

Зазначається, що попри проблеми з коштами, волейболістки стараються, показують гідний результат, чим сприяють у підвищенні іміджу Волині. Так, у 2018 році команда стала срібним призером Чемпіонату України серед волейбольних команд суперліги.

Підтримати колопотання "Освіти" запропонував секретар постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму Олександр Курилюк.

Саме ця комісія розглядала питання. Йдеться про виділення 250 тис. грн з обласного бюджету.

За інформацією відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА кошти будуть витрачені на відрядження для участі в змаганнях.

"Команда демонструє результат. ВК "Освіта" - це школа волейболу, це - самовіддані тренери. Обласна рада виділяла кошти для любительських клубів, тому, вважаю, ми повинні підтримати й "Освіту", - зауважив депутат Олександр Курилюк.


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Теги: волейбол
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