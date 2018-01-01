На Волині просять кошти на волейбольний клуб





Про це йдеться на сайті



Зазначається, що попри проблеми з коштами, волейболістки стараються, показують гідний результат, чим сприяють у підвищенні іміджу Волині. Так, у 2018 році команда стала срібним призером Чемпіонату України серед волейбольних команд суперліги.



Підтримати колопотання "Освіти" запропонував секретар постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму Олександр Курилюк.



Саме ця комісія розглядала питання. Йдеться про виділення 250 тис. грн з обласного бюджету.



За інформацією відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА кошти будуть витрачені на відрядження для участі в змаганнях.



"Команда демонструє результат. ВК "Освіта" - це школа волейболу, це - самовіддані тренери. Обласна рада виділяла кошти для любительських клубів, тому, вважаю, ми повинні підтримати й "Освіту", - зауважив депутат Олександр Курилюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жіночий волейбольний клуб "Освіта", в якому грають студенти університетів та коледжів обласного центру, потребує коштів на існування.Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради Зазначається, що попри проблеми з коштами, волейболістки стараються, показують гідний результат, чим сприяють у підвищенні іміджу Волині. Так, у 2018 році команда стала срібним призером Чемпіонату України серед волейбольних команд суперліги.Підтримати колопотання "Освіти" запропонував секретар постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму Олександр Курилюк.Саме ця комісія розглядала питання. Йдеться про виділення 250 тис. грн з обласного бюджету.За інформацією відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА кошти будуть витрачені на відрядження для участі в змаганнях."Команда демонструє результат. ВК "Освіта" - це школа волейболу, це - самовіддані тренери. Обласна рада виділяла кошти для любительських клубів, тому, вважаю, ми повинні підтримати й "Освіту", - зауважив депутат Олександр Курилюк.

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