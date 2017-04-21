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У селі на Волині – пожежа: чоловік помер у лікарні

У селі на Волині – пожежа: чоловік помер у лікарні
У селі Гірки Любешівського району загорілася цегляна господарська будівля. Внаслідок отриманих опіків помер 45-річний волинянин.

Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

Прикра подія трапилась 1 вересня о 01:32.

Загорілася цегляна господарської споруди. О 01:48 на місце події прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова та 24-го державного пожежно-рятувального поста села Старовойтово, які ліквідували полум’я.

На жаль, під час пожежі громадянин 1973 р.н. отримав сильні термічні опіки.

Чоловік був доставлений у Любешівську центральну районну лікарню, де від отриманих травм помер.

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Теги: пожежа, ДСНС, Волинь, смерть
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