У селі на Волині – пожежа: чоловік помер у лікарні





Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



Прикра подія трапилась 1 вересня о 01:32.



Загорілася цегляна господарської споруди. О 01:48 на місце події прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова та 24-го державного пожежно-рятувального поста села Старовойтово, які ліквідували полум’я.



На жаль, під час пожежі громадянин 1973 р.н. отримав сильні термічні опіки.



Чоловік був доставлений у Любешівську центральну районну лікарню, де від отриманих травм помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірки Любешівського району загорілася цегляна господарська будівля. Внаслідок отриманих опіків помер 45-річний волинянин.Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.Прикра подія трапилась 1 вересня о 01:32.Загорілася цегляна господарської споруди. О 01:48 на місце події прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова та 24-го державного пожежно-рятувального поста села Старовойтово, які ліквідували полум’я.На жаль, під час пожежі громадянин 1973 р.н. отримав сильні термічні опіки.Чоловік був доставлений у Любешівську центральну районну лікарню, де від отриманих травм помер.

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