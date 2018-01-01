У Луцьку вночі з автівок познімали номерні знаки
Сьогодні, 11:27
У Луцьку вночі на проспекті Соборності невідомі покрали номерні знаки в автівок.
Про це пише у спільноті-facebook "Теревені про Луцьк" Sergiy Komisar.
"Шановні Лучани! В Луцьку,сьогодні вночі,"попрацювали" вандали. Знімають номерні знаки і чекають викуп. Бережіть свої", - йдеться у дописі.
При цьому у записці крадії залишили контакти, куди звертатись за
поверненням номерних знаків.
У коментарях під дописом зазначають, що такі вандали попрацювали і на вулиці Козакова, Відродження.
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Про це пише у спільноті-facebook "Теревені про Луцьк" Sergiy Komisar.
"Шановні Лучани! В Луцьку,сьогодні вночі,"попрацювали" вандали. Знімають номерні знаки і чекають викуп. Бережіть свої", - йдеться у дописі.
При цьому у записці крадії залишили контакти, куди звертатись за
поверненням номерних знаків.
У коментарях під дописом зазначають, що такі вандали попрацювали і на вулиці Козакова, Відродження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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