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У Луцьку вночі з автівок познімали номерні знаки

У Луцьку вночі з автівок познімали номерні знаки
У Луцьку вночі на проспекті Соборності невідомі покрали номерні знаки в автівок.

Про це пише у спільноті-facebook "Теревені про Луцьк" Sergiy Komisar.

"Шановні Лучани! В Луцьку,сьогодні вночі,"попрацювали" вандали. Знімають номерні знаки і чекають викуп. Бережіть свої", - йдеться у дописі.

При цьому у записці крадії залишили контакти, куди звертатись за
поверненням номерних знаків.

У коментарях під дописом зазначають, що такі вандали попрацювали і на вулиці Козакова, Відродження.
У Луцьку вночі з автівок познімали номерні знаки
У Луцьку вночі з автівок познімали номерні знаки

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Теги: авто, вандали, Луцьк, номера
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