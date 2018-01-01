У Луцьку вночі з автівок познімали номерні знаки





Про це пише у спільноті-facebook Sergiy Komisar.



"Шановні Лучани! В Луцьку,сьогодні вночі,"попрацювали" вандали. Знімають номерні знаки і чекають викуп. Бережіть свої", - йдеться у дописі.



При цьому у записці крадії залишили контакти, куди звертатись за

поверненням номерних знаків.



У коментарях під дописом зазначають, що такі вандали попрацювали і на вулиці Козакова, Відродження.



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