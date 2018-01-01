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ПриватБанк знижує ставки малому бізнесу*

ПриватБанк знижує ставки малому бізнесу*
ПриватБанк знизив ставки кредитування малого бізнесу та підприємців.

Як повідомили в банку, з 3 вересня ставку кредитування для нових кредитів за найпопулярнішою в країні програмою підтримки малого бізнесу «КУБ» («Країна Успішного Бізнесу») знижено з 2% до 1,8% на місяць від початкової суми кредиту.

«Політику банку спрямовано на зниження процентних ставок за кредитами, щоб стимулювати розвиток економіки насамперед за рахунок малого бізнесу та підприємництва, – зазначає заступник голови правління ПриватБанку Олег Сергеєв. – ПриватБанк активніше від інших банків фінансує розвиток підприємництва, надаючи підприємцям найдоступніший мікрокредит до мільйона гривень строком на 12 місяців для розвитку бізнесу».

Також цього року ПриватБанк запровадив нову технологію швидкого кредитування для приватних підприємців, що дає можливість малому бізнесу використовувати позикові гроші в сумі 100 тис. грн з пільговим періодом до 55 днів.

Після закінчення пільгового періоду ставка за лімітом «Підприємницький» становитиме 2,5% на місяць.

За два роки роботи програми «КУБ» ПриватБанк уже профінансував понад 40 тис. проектів малого бізнесу.

З початку року загальний обсяг фінансування підприємців ПриватБанком становить 4,5 млрд грн.


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Теги: Приватбанк
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