У громадському транспорті Луцька можуть запровадити електронний квиток





Про це повідомляє



Програма розрахована на 2018-2019 роки. Її кошторис 48,5 тисячі гривень, у тому числі 6,5 тисячі – кошти бюджету. Ще 40 тисяч гривень заплановані як кошти оператора та 1950 гривень – перевізників.



Встановлення самої продукції, впровадження електронних квитків, їх розповсюдження, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, оснащення транспортних засобів необхідним обладнанням автоматизованої системи обліку пасажирів та оплати проїзду заплановане на третій квартал 2019 року.



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