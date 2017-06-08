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У громадському транспорті Луцька можуть запровадити електронний квиток

У громадському транспорті Луцька можуть запровадити електронний квиток
У Луцьку пропонується затвердити автоматизовану систему оплати проїзду та обліку пасажирів у громадському транспорті.

Про це повідомляє Конкурент.

Програма розрахована на 2018-2019 роки. Її кошторис 48,5 тисячі гривень, у тому числі 6,5 тисячі – кошти бюджету. Ще 40 тисяч гривень заплановані як кошти оператора та 1950 гривень – перевізників.

Встановлення самої продукції, впровадження електронних квитків, їх розповсюдження, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, оснащення транспортних засобів необхідним обладнанням автоматизованої системи обліку пасажирів та оплати проїзду заплановане на третій квартал 2019 року.

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Теги: громадський транспорт, Луцьк
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