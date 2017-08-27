У «ПортCity» – фотоконкурс до Дня Луцька*

До Дня міста Луцька ТРЦ «ПортCity» з 1 по 9 вересня оголосив фотоконкурс «За що ти любиш Луцьк?».Тож, потрібно опублікувати світлини улюблених місць Луцька на своїх сторінках у соціальних мережах з хештегом #PortCity_LOVELutsk, збирати лайки та отримувати сертифікати на покупки.Буде аж по 5 переможців у Facebook та Instagram!Посилання на фотоконкурс на офіційних сторінках ТРЦ «ПортСity»: