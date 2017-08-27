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У «ПортCity» – фотоконкурс до Дня Луцька*

У «ПортCity» – фотоконкурс до Дня Луцька*
До Дня міста Луцька ТРЦ «ПортCity» з 1 по 9 вересня оголосив фотоконкурс «За що ти любиш Луцьк?».

Тож, потрібно опублікувати світлини улюблених місць Луцька на своїх сторінках у соціальних мережах з хештегом #PortCity_LOVELutsk, збирати лайки та отримувати сертифікати на покупки.

Буде аж по 5 переможців у Facebook та Instagram!

Посилання на фотоконкурс на офіційних сторінках ТРЦ «ПортСity»:
https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.488045028056176/878185555708786/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BnOFiFiF77a/?hl=ru&taken-by=portcity_lutsk


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Теги: ПортCity, фотоконкурс
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