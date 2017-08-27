У «ПортCity» – фотоконкурс до Дня Луцька*
Сьогодні, 17:46
До Дня міста Луцька ТРЦ «ПортCity» з 1 по 9 вересня оголосив фотоконкурс «За що ти любиш Луцьк?».
Тож, потрібно опублікувати світлини улюблених місць Луцька на своїх сторінках у соціальних мережах з хештегом #PortCity_LOVELutsk, збирати лайки та отримувати сертифікати на покупки.
Буде аж по 5 переможців у Facebook та Instagram!
Посилання на фотоконкурс на офіційних сторінках ТРЦ «ПортСity»:
https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.488045028056176/878185555708786/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BnOFiFiF77a/?hl=ru&taken-by=portcity_lutsk
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Тож, потрібно опублікувати світлини улюблених місць Луцька на своїх сторінках у соціальних мережах з хештегом #PortCity_LOVELutsk, збирати лайки та отримувати сертифікати на покупки.
Буде аж по 5 переможців у Facebook та Instagram!
Посилання на фотоконкурс на офіційних сторінках ТРЦ «ПортСity»:
https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.488045028056176/878185555708786/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BnOFiFiF77a/?hl=ru&taken-by=portcity_lutsk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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