Волинь – серед лідерів зі стягнення аліментів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
Волинська область посідає друге місце серед українських регіонів зі стягнення аліментів.
Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Волинь займає друге місце в Україні зі стягнення аліментів. Цей показник – результат дії першого пакету законів «Чужих дітей не буває», - каже начальник державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області Антон Кустик.
Кілька днів у державі діють нові санкції щодо неплатників аліментів.
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Волинь займає друге місце в Україні зі стягнення аліментів. Цей показник – результат дії першого пакету законів «Чужих дітей не буває», - каже начальник державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області Антон Кустик.
Кілька днів у державі діють нові санкції щодо неплатників аліментів.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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