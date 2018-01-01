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Волинь – серед лідерів зі стягнення аліментів. ВІДЕО

Волинь – серед лідерів зі стягнення аліментів. ВІДЕО
Волинська область посідає друге місце серед українських регіонів зі стягнення аліментів.

Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

Волинь займає друге місце в Україні зі стягнення аліментів. Цей показник – результат дії першого пакету законів «Чужих дітей не буває», - каже начальник державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області Антон Кустик.

Кілька днів у державі діють нові санкції щодо неплатників аліментів.

Подробиці – у відео.



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Теги: аліменти, Волинь
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