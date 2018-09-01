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На формі футбольної збірної України з'явився напис «Слава Україні»

На формі футбольної збірної України з'явився напис «Слава Україні»
Федерація футболу України презентувала нові комплекти форми для збірної України.

Про це пише Українська правда.

Над прізвищем на футболках розміщено напис "Слава Україні".

Такий самий напис є і на двох інших комплектах - жовтому і синьому.

На формі футбольної збірної України з'явився напис «Слава Україні»
На формі футбольної збірної України з'явився напис «Слава Україні»

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Теги: футбол
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