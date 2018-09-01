На формі футбольної збірної України з'явився напис «Слава Україні»
Сьогодні, 06:10
Федерація футболу України презентувала нові комплекти форми для збірної України.
Про це пише Українська правда.
Над прізвищем на футболках розміщено напис "Слава Україні".
Такий самий напис є і на двох інших комплектах - жовтому і синьому.
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Про це пише Українська правда.
Над прізвищем на футболках розміщено напис "Слава Україні".
Такий самий напис є і на двох інших комплектах - жовтому і синьому.
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