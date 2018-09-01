На формі футбольної збірної України з'явився напис «Слава Україні»





Про це пише



Над прізвищем на футболках розміщено напис "Слава Україні".



Такий самий напис є і на двох інших комплектах - жовтому і синьому.





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