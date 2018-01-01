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У селі на Волині мінівен зіткнувся зі стовпом

У селі на Волині мінівен зіткнувся зі стовпом
У селі Борисковичі Горохівського району 18-річний хлопець на мікроавтобусі влетів у стовп.

Про це пише Волинь-Нова.

За попередньою інформацією, 18-річний житель міста Горохова, керуючи автомобілем Opel Vivaro, не впорався з керуванням і на узбіччі в’їхав в електроопору.

Водія та пасажирку-ровесницю доставили в Горохівську ЦРЛ.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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