У селі на Волині мінівен зіткнувся зі стовпом





Про це пише



За попередньою інформацією, 18-річний житель міста Горохова, керуючи автомобілем Opel Vivaro, не впорався з керуванням і на узбіччі в’їхав в електроопору.



Водія та пасажирку-ровесницю доставили в Горохівську ЦРЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Борисковичі Горохівського району 18-річний хлопець на мікроавтобусі влетів у стовп.Про це пише Волинь-Нова За попередньою інформацією, 18-річний житель міста Горохова, керуючи автомобілем Opel Vivaro, не впорався з керуванням і на узбіччі в’їхав в електроопору.Водія та пасажирку-ровесницю доставили в Горохівську ЦРЛ.

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