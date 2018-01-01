У селі на Волині мінівен зіткнувся зі стовпом
Сьогодні, 09:25
У селі Борисковичі Горохівського району 18-річний хлопець на мікроавтобусі влетів у стовп.
Про це пише Волинь-Нова.
За попередньою інформацією, 18-річний житель міста Горохова, керуючи автомобілем Opel Vivaro, не впорався з керуванням і на узбіччі в’їхав в електроопору.
Водія та пасажирку-ровесницю доставили в Горохівську ЦРЛ.
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Про це пише Волинь-Нова.
За попередньою інформацією, 18-річний житель міста Горохова, керуючи автомобілем Opel Vivaro, не впорався з керуванням і на узбіччі в’їхав в електроопору.
Водія та пасажирку-ровесницю доставили в Горохівську ЦРЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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