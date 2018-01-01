Юні фінансисти з Волині стали переможцями фантастичного банківського квесту*

Власники Карток Юніора від ПриватБанку влітку не байдикували, а виконували завдання цікавого фінансового квесту. Майже 60 розумників із Волинської та Рівненської областей пройшли всі завдання і отримають грошову нагороду.У липні діти-власники Карток Юніора ПриватБанку мали змогу взяти участь у квесті «Фантастичні пригоди». Юні розумники отримували і виконували завдання у чарівному королівстві. А ті, хто дійшов до фіналу, поділили між собою призовий фонд акції - 250 тисяч гривень.Усього в квесті змагалися більш ніж 19 тисяч учасників з усієї України. Зокрема, в акції зареєструвалася понад тисяча дітей з Волинської і Рівненської областей. Із них 58 шукачів пригод успішно виконали всі завдання і дійшли до фіналу.Усі вони отримають грошову винагороду за свої старання. А найактивніших учасників чекає ще й сувенірна продукція від ЮніорБанку.“Квест “Фантастичні пригоди” - це не тільки завдання на фінансову грамотність дітей. Це можливість проявити себе і отримати приз. Ми дякуємо всім учасникам акції за кмітливість та ентузіазм, з яким вони виконували завдання. І, звісно ж, вітаємо переможців”, - зазначила керівник напрямку ЮніорБанк Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Наталія Лукасюк.