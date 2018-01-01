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Юні фінансисти з Волині стали переможцями фантастичного банківського квесту*

Юні фінансисти з Волині стали переможцями фантастичного банківського квесту*
Власники Карток Юніора від ПриватБанку влітку не байдикували, а виконували завдання цікавого фінансового квесту. Майже 60 розумників із Волинської та Рівненської областей пройшли всі завдання і отримають грошову нагороду.

У липні діти-власники Карток Юніора ПриватБанку мали змогу взяти участь у квесті «Фантастичні пригоди». Юні розумники отримували і виконували завдання у чарівному королівстві. А ті, хто дійшов до фіналу, поділили між собою призовий фонд акції - 250 тисяч гривень.

Усього в квесті змагалися більш ніж 19 тисяч учасників з усієї України. Зокрема, в акції зареєструвалася понад тисяча дітей з Волинської і Рівненської областей. Із них 58 шукачів пригод успішно виконали всі завдання і дійшли до фіналу.

Усі вони отримають грошову винагороду за свої старання. А найактивніших учасників чекає ще й сувенірна продукція від ЮніорБанку.

“Квест “Фантастичні пригоди” - це не тільки завдання на фінансову грамотність дітей. Це можливість проявити себе і отримати приз. Ми дякуємо всім учасникам акції за кмітливість та ентузіазм, з яким вони виконували завдання. І, звісно ж, вітаємо переможців”, - зазначила керівник напрямку ЮніорБанк Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Наталія Лукасюк.

Довідково:

ЮніорБанк - фінансова освітня програма ПриватБанку для школярів від 6 до 17 років, що стартувала в 2009 році в Україні.

У 2012 році ЮніорБанк було визнано однією з найбільш корисних освітніх програм України в рамках міжнародної виставки «Освіта та кар’єра», яку щороку проводять Міністерство освіти та Національна академія педагогічних наук України.

Вперше золоту медаль за розробку методики навчання в школах отримала банківська програма, що стала сьогодні однією з наймасовіших освітніх ініціатив в Україні.
Юні фінансисти з Волині стали переможцями фантастичного банківського квесту*

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Теги: ПриватБанк
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