В Одесі дівчина вистрибнула з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку





В Одесі наклала на себе руки дівчина, кинувшись з 16-го поверху житлового будинку. Про це



За їх словами, НП сталася о 3-й годині ночі. За наявними відомостями, 24-річна самовбивця залишила передсмертну записку, повний зміст якої невідомий.



«Вона написала, зокрема, що вирішила звести рахунки з життям, однак конкретних причин такого вчинку не вказала», - повідомили сусіди.



Вони стверджують, що передсмертну записку знайшли на балконі, з якого стрибнула дівчина. За їхніми відомостями, загибла в цьому будинку не проживала, оскільки вся родина переїхала у збудований батьками приватний будинок.



Квартиру ж в будинку вони здавали в оренду. У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області цей інцидент не коментують, сам факт події не підтверджують, але і не спростовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річна самовбивця залишила передсмертну записку, однак конкретні причини свого вчинку не вказала.В Одесі наклала на себе руки дівчина, кинувшись з 16-го поверху житлового будинку. Про це Уніан стало відомо від сусідів дівчини.За їх словами, НП сталася о 3-й годині ночі. За наявними відомостями, 24-річна самовбивця залишила передсмертну записку, повний зміст якої невідомий.«Вона написала, зокрема, що вирішила звести рахунки з життям, однак конкретних причин такого вчинку не вказала», - повідомили сусіди.Вони стверджують, що передсмертну записку знайшли на балконі, з якого стрибнула дівчина. За їхніми відомостями, загибла в цьому будинку не проживала, оскільки вся родина переїхала у збудований батьками приватний будинок.Квартиру ж в будинку вони здавали в оренду. У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області цей інцидент не коментують, сам факт події не підтверджують, але і не спростовують.

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