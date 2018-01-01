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В Одесі дівчина вистрибнула з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку

В Одесі дівчина вистрибнула з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку
24-річна самовбивця залишила передсмертну записку, однак конкретні причини свого вчинку не вказала.

В Одесі наклала на себе руки дівчина, кинувшись з 16-го поверху житлового будинку. Про це Уніан стало відомо від сусідів дівчини.

За їх словами, НП сталася о 3-й годині ночі. За наявними відомостями, 24-річна самовбивця залишила передсмертну записку, повний зміст якої невідомий.

«Вона написала, зокрема, що вирішила звести рахунки з життям, однак конкретних причин такого вчинку не вказала», - повідомили сусіди.

Вони стверджують, що передсмертну записку знайшли на балконі, з якого стрибнула дівчина. За їхніми відомостями, загибла в цьому будинку не проживала, оскільки вся родина переїхала у збудований батьками приватний будинок.

Квартиру ж в будинку вони здавали в оренду. У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області цей інцидент не коментують, сам факт події не підтверджують, але і не спростовують.

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Теги: самогубство, смерть
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