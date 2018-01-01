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З’явилося відео з місця подвійної ДТП на Волі в Луцьку

З’явилося відео з місця подвійної ДТП на Волі в Луцьку
У мережі опублікували відео із місця автопригоди, що сталася на проспекті Волі в Луцьку.

Відео опублікували на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.

Нагадаємо, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.

Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.

На місці працювала патрульна поліція.



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Теги: ДТП, Луцьк
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