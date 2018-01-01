З’явилося відео з місця подвійної ДТП на Волі в Луцьку





Відео опублікували на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.



Нагадаємо, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.



Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.



На місці працювала патрульна поліція.







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