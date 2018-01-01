З’явилося відео з місця подвійної ДТП на Волі в Луцьку
Сьогодні, 21:22
У мережі опублікували відео із місця автопригоди, що сталася на проспекті Волі в Луцьку.
Відео опублікували на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.
Нагадаємо, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.
Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.
На місці працювала патрульна поліція.
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Відео опублікували на сторінці ВРД НСТУ у Facebook.
Нагадаємо, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.
Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.
На місці працювала патрульна поліція.
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З’явилося відео з місця подвійної ДТП на Волі в Луцьку
Сьогодні, 21:22