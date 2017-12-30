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Ryanair запустить 7 нових рейсів з Польщі в Україну

Ryanair запустить 7 нових рейсів з Польщі в Україну
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить з Польщі 17 нових рейсів, 7 з яких - в Україну.

Про це повідомив перевізник, пише Українська правда з посиланням на ЦТС.

Зокрема, з Варшави заплановано 4 нові рейси (Амман, Київ, Львів, Марсель); з Бидгоща - 2 (Глазго і Київ); з Кракова - 5 (Амман, Бордо, Гамбург, Київ, Львів); з Познані - 3 (Корк, Київ, Стокгольм); з Вроцлава - 1 (Київ).

Також в Ryanair повідомили про намір наступного року розмістити на своїх польських базах в Варшаві (Модлін) і Кракові по одному літаку.

З урахуванням додавання зазначених сполучень компанія планує наступного року перевезти на своїх польських рейсах 12,5 млн пасажирів.

Нагадаємо, Ryanair 3 серпня розпочав польоти з України.

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Теги: Ryanair, польоти, Україна, Польща
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