У Кривому Розі патрульні потрапили у масову аварію





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста, передає



"Вчора ( 6 вересня. – ред.) близько 2-ї години дня на перехресті вулиць Тимірязєва та Мусорського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового авто Toyota Prius, автомобілю "ВАЗ 2107", маршрутного таксі "323" та Skoda Octavia A7. Внаслідок ДТП травмувався інспектор патрульної поліції, що знаходився за кермом, та водій "ВАЗ 2107", - йдеться в повідомленні.



За фактом автопригоди призначили службове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі автомобіль патрульних потрапив у аварію. Внаслідок ДТП травмувався інспектор патрульної поліції.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста, передає УНН "Вчора ( 6 вересня. – ред.) близько 2-ї години дня на перехресті вулиць Тимірязєва та Мусорського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового авто Toyota Prius, автомобілю "ВАЗ 2107", маршрутного таксі "323" та Skoda Octavia A7. Внаслідок ДТП травмувався інспектор патрульної поліції, що знаходився за кермом, та водій "ВАЗ 2107", - йдеться в повідомленні.За фактом автопригоди призначили службове розслідування.

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