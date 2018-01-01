Курйоз у документах: хату на Волині розташували відразу у двох селах

Любов Арендарчук живе у селі Кадище Ківерцівського району вже десятки років, проте лише нещодавно випадково дізналася, що її село ще в квітні перейменували на Дідичі 2.



Жінка розповідає, що село Кадище у 70-х роках розділили між двома сільрадами, – пише інтернет-видання



«Спочатку ми належали до Цуманської селищної ради, а потім частину села передали під Дідичівську сільраду, мовляв, наша земля належала колгоспу, який знаходився в іншому селі. Як результат, розділене колією село отримало дві адміністративні одиниці десь по 100 дворів із кожної сторони», -каже жінка.



«Наша частина належить Дідичівській сільраді. Але вся інфраструктура знаходиться у Цуманській сільраді, нам туди ближче, ми навіть за її голову вже другі вибори поспіль голосуємо. А на вибори дідичівського сільголови не ходили. Ми піднімали питання, щоб і нас приєднали до Цуманської сільради, щоб були єдиним селом. Бо ж у нас на території школа, а за колією ФАП», - зазначає вона.



Проте нещодавно випадково з'ясувалося, що частина села вже має іншу назву - Дідичі 2.



«Ми родилися в Кадищі, в паспорті пишеться Кадище, а тут, ніхто в селі не знає, що його вже перейменували у квітні. Дізналися випадково: поїхав чоловік брати документи на субсидію, а йому написали, що він проживає у Дідичах 2. Виходить, що ми з ним живемо в одній хаті, але по документах у різних селах. Це просто якийсь нонсенс. Нам про це ніхто нічого не казав, не попереджали й ми не розуміємо, що це».



«Як ми можемо бути селом Дідичі, якщо воно за 7 кілометрів від нас і туди жахливе транспортне сполучення, ми все життя були селом Кадище. Тепер у нас нові сюрпризи – ідемо у ФАП, який метрів за 800, і пішки рукою подати, а там кажуть, що ми інше село, щоб їхали в Кадище чи викликали звідти лікаря… То як це?!» - обурюється Любов Арендарчук.



Та додає, що вже зверталася і до Цуманського сільського голови, якого обирали, й в райраду, в ОДА, на що всі лише розводять руками та дають відписки.



До слова, спочатку Дідичівська сільголова Галина Романова відмовилася визнавати перейменування, мовляв, у їхній сільраді ніколи не було села Кадище, а його назву назвала «помилкою».



«Частина села, про яку Ви говорите, ніколи не називалася Кадище, а було Дідище», - запевнила вона.



Втім, коли її запитали чому ж за таких умов у людей у паспорті приписка «Кадище», пояснила це так: «Дійсно, колись була допущена помилка в назві і ми її виправили. Це потрібно для того, щоб внести територію в Єдиний реєстр нерухомості».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкаживе у селі Кадище Ківерцівського району вже десятки років, проте лише нещодавно випадково дізналася, що її село ще в квітні перейменували на Дідичі 2.Жінка розповідає, що село Кадище у 70-х роках розділили між двома сільрадами, – пише інтернет-видання Волинь24 «Спочатку ми належали до Цуманської селищної ради, а потім частину села передали під Дідичівську сільраду, мовляв, наша земля належала колгоспу, який знаходився в іншому селі. Як результат, розділене колією село отримало дві адміністративні одиниці десь по 100 дворів із кожної сторони», -каже жінка.«Наша частина належить Дідичівській сільраді. Але вся інфраструктура знаходиться у Цуманській сільраді, нам туди ближче, ми навіть за її голову вже другі вибори поспіль голосуємо. А на вибори дідичівського сільголови не ходили. Ми піднімали питання, щоб і нас приєднали до Цуманської сільради, щоб були єдиним селом. Бо ж у нас на території школа, а за колією ФАП», - зазначає вона.Проте нещодавно випадково з'ясувалося, що частина села вже має іншу назву - Дідичі 2.«Ми родилися в Кадищі, в паспорті пишеться Кадище, а тут, ніхто в селі не знає, що його вже перейменували у квітні. Дізналися випадково: поїхав чоловік брати документи на субсидію, а йому написали, що він проживає у Дідичах 2. Виходить, що ми з ним живемо в одній хаті, але по документах у різних селах. Це просто якийсь нонсенс. Нам про це ніхто нічого не казав, не попереджали й ми не розуміємо, що це».«Як ми можемо бути селом Дідичі, якщо воно за 7 кілометрів від нас і туди жахливе транспортне сполучення, ми все життя були селом Кадище. Тепер у нас нові сюрпризи – ідемо у ФАП, який метрів за 800, і пішки рукою подати, а там кажуть, що ми інше село, щоб їхали в Кадище чи викликали звідти лікаря… То як це?!» - обурюється Любов Арендарчук.Та додає, що вже зверталася і до Цуманського сільського голови, якого обирали, й в райраду, в ОДА, на що всі лише розводять руками та дають відписки.До слова, спочатку Дідичівська сільголовавідмовилася визнавати перейменування, мовляв, у їхній сільраді ніколи не було села Кадище, а його назву назвала «помилкою».«Частина села, про яку Ви говорите, ніколи не називалася Кадище, а було Дідище», - запевнила вона.Втім, коли її запитали чому ж за таких умов у людей у паспорті приписка «Кадище», пояснила це так: «Дійсно, колись була допущена помилка в назві і ми її виправили. Це потрібно для того, щоб внести територію в Єдиний реєстр нерухомості».

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