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На Волині легковик влетів у буксирувальний трос

На Волині легковик влетів у буксирувальний трос
Поблизу села Положево Шацького району автомобіль Mercedes-Benz влетів у буксирувальний трос. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.

Місцевий житель, 1966 р.н., під час здійснення буксирування трактором вантажного автомобіля марки «ГАЗ» розтягнув буксирувальний трос на проїжджу частину дороги, на якому були відсутні прапорці.

У нього в'їхав автомобіль марки Mercedes-Benz, польської реєстрації, під керуванням також жителя с. Положево, 1995 р.н., в результаті пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Потерпілих немає.

На порушника Правил дорожнього руху склали протокол про адміністративне правопорушення.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Положево
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