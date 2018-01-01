На Волині легковик влетів у буксирувальний трос





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



Місцевий житель, 1966 р.н., під час здійснення буксирування трактором вантажного автомобіля марки «ГАЗ» розтягнув буксирувальний трос на проїжджу частину дороги, на якому були відсутні прапорці.



У нього в'їхав автомобіль марки Mercedes-Benz, польської реєстрації, під керуванням також жителя с. Положево, 1995 р.н., в результаті пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.



Потерпілих немає.



На порушника Правил дорожнього руху склали протокол про адміністративне правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Положево Шацького району автомобіль Mercedes-Benz влетів у буксирувальний трос. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.Місцевий житель, 1966 р.н., під час здійснення буксирування трактором вантажного автомобіля марки «ГАЗ» розтягнув буксирувальний трос на проїжджу частину дороги, на якому були відсутні прапорці.У нього в'їхав автомобіль марки Mercedes-Benz, польської реєстрації, під керуванням також жителя с. Положево, 1995 р.н., в результаті пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.Потерпілих немає.На порушника Правил дорожнього руху склали протокол про адміністративне правопорушення.

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