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На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО

На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО
День одруження, який минулої неділі, 9 вересня, у Ковелі відзначали наречені Яна та Олександр, став для них по-справжньому щедрим на хвилюючі емоції, щирі побажання та надзвичайно приємні і несподівані сюрпризи.

Про це пише газета «Сільські вісті» у Facebook.

Надвечір у заклад, де наречені гуляли весілля, прибули їхні друзі, котрі цього дня також вирішили поєднати свої долі. А вже коли Яна збиралась обтанцьовувати своїх дружок, у фойє залу разом із представниками своєї музичної команди з'явився відомий український співак, учасник шоу «Голос країни» Арсен Мірзоян.

Його поява стала неабиякою несподіванкою не лише для усіх гостей, а й для самих молодят. Арсен вирішив зробити їм подарунок і виконав свій хіт «Джеральдіна». Після цього присутні ще довго не відпускали його, просили зробити селфі, дякували за візит.


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Теги: весілля, відпочинок, Волинь
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