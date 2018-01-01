На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО

Яна та Олександр, став для них по-справжньому щедрим на хвилюючі емоції, щирі побажання та надзвичайно приємні і несподівані сюрпризи.



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Надвечір у заклад, де наречені гуляли весілля, прибули їхні друзі, котрі цього дня також вирішили поєднати свої долі. А вже коли Яна збиралась обтанцьовувати своїх дружок, у фойє залу разом із представниками своєї музичної команди з'явився відомий український співак, учасник шоу «Голос країни» Арсен Мірзоян.



Його поява стала неабиякою несподіванкою не лише для усіх гостей, а й для самих молодят. Арсен вирішив зробити їм подарунок і виконав свій хіт «Джеральдіна». Після цього присутні ще довго не відпускали його, просили зробити селфі, дякували за візит.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День одруження, який минулої неділі, 9 вересня, у Ковелі відзначали нареченіта, став для них по-справжньому щедрим на хвилюючі емоції, щирі побажання та надзвичайно приємні і несподівані сюрпризи.Про це пише газета «Сільські вісті» у Facebook.Надвечір у заклад, де наречені гуляли весілля, прибули їхні друзі, котрі цього дня також вирішили поєднати свої долі. А вже коли Яна збиралась обтанцьовувати своїх дружок, у фойє залу разом із представниками своєї музичної команди з'явився відомий український співак, учасник шоу «Голос країни»Його поява стала неабиякою несподіванкою не лише для усіх гостей, а й для самих молодят. Арсен вирішив зробити їм подарунок і виконав свій хіт «Джеральдіна». Після цього присутні ще довго не відпускали його, просили зробити селфі, дякували за візит.

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