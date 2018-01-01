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Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО

Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО
У Луцьку на вулиці Грушевського автомобіль Audi злетів з дороги та врізався у рекламний щит.

Подробиці інциденту розповіли у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

У ніч на 11 вересня екіпаж патрульних прибув на виклик про автопригоду на кільці на проспекті Грушевського, у Луцьку.

Водій Audi не впорався з керуванням і наїхав на електроопору.
Патрульні затримали лучанина.

На нього склали протокол за керування в стані сп’яніння і винесли постанову за відсутність поліса страхування.

Транспортний засіб евакуювали.
Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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