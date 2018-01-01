Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО

У Луцьку на вулиці Грушевського автомобіль Audi злетів з дороги та врізався у рекламний щит.Подробиці інциденту розповіли у прес-службі патрульної поліції Волинської області.У ніч на 11 вересня екіпаж патрульних прибув на виклик про автопригоду на кільці на проспекті Грушевського, у Луцьку.Водій Audi не впорався з керуванням і наїхав на електроопору.Патрульні затримали лучанина.На нього склали протокол за керування в стані сп’яніння і винесли постанову за відсутність поліса страхування.Транспортний засіб евакуювали.