Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО
Сьогодні, 09:28
У Луцьку на вулиці Грушевського автомобіль Audi злетів з дороги та врізався у рекламний щит.
Подробиці інциденту розповіли у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 11 вересня екіпаж патрульних прибув на виклик про автопригоду на кільці на проспекті Грушевського, у Луцьку.
Водій Audi не впорався з керуванням і наїхав на електроопору.
Патрульні затримали лучанина.
На нього склали протокол за керування в стані сп’яніння і винесли постанову за відсутність поліса страхування.
Транспортний засіб евакуювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подробиці інциденту розповіли у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 11 вересня екіпаж патрульних прибув на виклик про автопригоду на кільці на проспекті Грушевського, у Луцьку.
Водій Audi не впорався з керуванням і наїхав на електроопору.
Патрульні затримали лучанина.
На нього склали протокол за керування в стані сп’яніння і винесли постанову за відсутність поліса страхування.
Транспортний засіб евакуювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО
Сьогодні, 09:53
Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО
Сьогодні, 09:28
У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Лучанин нарікає на бездіяльність дорожників. ФОТО
Сьогодні, 09:16