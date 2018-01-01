Для будівництва футбольних полів на Волині виділили 11,6 мільйонів

Волинська область отримає 11,6 мільйонів гривень на будівництво футбольних полів.Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.Другий рік поспіль в країні збільшується кількість об’єктів спортивної інфраструктури. Так, у 2017 році в рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» вже профінансували 298 регіональних проектів на суму 243,8 млн грн.Натомість цьогоріч у Державному бюджеті заклали 370 мільйонів гривень, які Кабмін розподілив між регіонами пропорційно до кількості населення до 17 років. Зокрема, для Волині передбачили більше 11 млн грн.Відтак, в області активно працюють над пропозиціями щодо будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. До слова, їх готують представники органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій та передають до облдержадміністрації. Узагальнений список та усі відповідні документи передадуть в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до 20 вересня. Саме там спеціальна комісія проведе конкурс та визначить переможців.Між іншим, порядок використання коштів, передбачених бюджетною програмою з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 690.Бюджетні кошти будуть спрямовані насамперед на реалізацію проектів, розміщених на територіях, що належать до опорних закладів освіти чи дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Важливою умовою надання фінансування з Держбюджету є також участь громади у співфінансуванні побудови майданчиків не менше, ніж на 50%.«Будівництво нових футбольних полів – це ще один крок до реалізації «Стратегії розвитку футболу 2030», одним із завдань якої є модернізації футбольної інфраструктури України», – зазначив заступник голови облдержадміністраціїСлід додати, аби інформаційно допомогти місцевим громадам побудувати футбольні майданчики, фінансування яких передбачено бюджетною програмою, максимально залучити громадськість до цього процесу, за сприяння Федерації Футболу України, започаткували громадську ініціативу «Будуй Поле».