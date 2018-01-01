У Рожищі зведуть дитбудинок сімейного типу





Про це повідомляє



"Найкращим забезпеченням інтересів дітей на сьогодні є створення можливості для їх зростання у сімейному оточенні", - йдеться у повідомленні.



Система розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізується, у тому числі, шляхом створення дитячих будинків сімейного типу.



На ці цілі Уряд передбачив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.



Для реалізації урядових планів Рожищенська міська рада виділила земельну ділянку, де в майбутньому буде побудований дитячий будинок сімейного типу. На даний час йде проектування житла.



«Міська рада виступає замовником будівництва житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу. Для цього було виділено земельну ділянку по вулиці Дорошенка, 5 у місті Рожище. Проектну документацію вже розробляє ТзОВ «Західкомунпроект», - пояснив журналістам заступник міського голови Віталій Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищах виділили земельну ділянку для будівництва дитячого будинку сімейного типу.Про це повідомляє Район.Рожище "Найкращим забезпеченням інтересів дітей на сьогодні є створення можливості для їх зростання у сімейному оточенні", - йдеться у повідомленні.Система розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізується, у тому числі, шляхом створення дитячих будинків сімейного типу.На ці цілі Уряд передбачив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.Для реалізації урядових планів Рожищенська міська рада виділила земельну ділянку, де в майбутньому буде побудований дитячий будинок сімейного типу. На даний час йде проектування житла.«Міська рада виступає замовником будівництва житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу. Для цього було виділено земельну ділянку по вулиці Дорошенка, 5 у місті Рожище. Проектну документацію вже розробляє ТзОВ «Західкомунпроект», - пояснив журналістам заступник міського голови Віталій Поліщук.

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