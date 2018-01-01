Іноземець хотів провезти канабіс через «Ягодин». ФОТО





Чоловік приховав її серед речей у ємності водійських дверей автомобіля, – повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.



Речовина вилучена для проведення експертизи.



Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Ягодин» виявили у громадянина Королівства Бельгії речовину, що схожа на канабіс.Чоловік приховав її серед речей у ємності водійських дверей автомобіля, – повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Речовина вилучена для проведення експертизи.Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).

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