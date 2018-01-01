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Іноземець хотів провезти канабіс через «Ягодин». ФОТО

Іноземець хотів провезти канабіс через «Ягодин». ФОТО
На пункті пропуску «Ягодин» виявили у громадянина Королівства Бельгії речовину, що схожа на канабіс.

Чоловік приховав її серед речей у ємності водійських дверей автомобіля, – повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Речовина вилучена для проведення експертизи.

Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).
Іноземець хотів провезти канабіс через «Ягодин». ФОТО

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Теги: митниця, Волинь, Ягодин, наркотик, канабіс
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