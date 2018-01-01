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Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ

Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ
Згідно закону, державні заклади освіти можуть відвідувати лише ті діти, які отримали щеплення за календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб").

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНІАН.

Зазначається, що колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин.

"Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Про чинні норми закону МОЗ і Міністерство освіти і науки нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.
Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ
Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ

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Теги: щеплення, школа, Волинь, садочок
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Коментарі 1
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А як же
https://today.ua/v-ukrayini-zaboronili-vaktsinu-proti-nebezpechnih-hvorob-foto/
???
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