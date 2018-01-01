Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 14:40
Згідно закону, державні заклади освіти можуть відвідувати лише ті діти, які отримали щеплення за календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб").
Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНІАН.
Зазначається, що колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин.
"Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.
Про чинні норми закону МОЗ і Міністерство освіти і науки нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНІАН.
Зазначається, що колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин.
"Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.
Про чинні норми закону МОЗ і Міністерство освіти і науки нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:07
Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 14:40
Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»
Сьогодні, 14:12
На городі волинянки злодії видлубали з гарбузів усе насіння
Сьогодні, 13:59
https://today.ua/v-ukrayini-zaboronili-vaktsinu-proti-nebezpechnih-hvorob-foto/
???