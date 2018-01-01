Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ





Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає



Зазначається, що колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин.



"Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.



Про чинні норми закону МОЗ і Міністерство освіти і науки нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно закону, державні заклади освіти можуть відвідувати лише ті діти, які отримали щеплення за календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб").Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНІАН Зазначається, що колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин."Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.Про чинні норми закону МОЗ і Міністерство освіти і науки нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.

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