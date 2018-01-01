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У Луцьку шкільну бібліотеку поселили у підвалі. ВІДЕО

У Луцьку шкільну бібліотеку поселили у підвалі. ВІДЕО
У липні шкільну бібліотеку спеціалізованої школи №1, яка знаходилась у Будинку вчителя, з другого поверху перенесли у підвал.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Як розповіла знімальній групі завідувачка книгозбірні Олена Франчук, приміщення не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

З її слів, це може призвести до пошкодження підручників.

Деталі - у сюжеті.


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Теги: бібліотека, проблема, освіта, школа
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