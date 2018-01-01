У Луцьку шкільну бібліотеку поселили у підвалі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:31
У липні шкільну бібліотеку спеціалізованої школи №1, яка знаходилась у Будинку вчителя, з другого поверху перенесли у підвал.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Як розповіла знімальній групі завідувачка книгозбірні Олена Франчук, приміщення не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
З її слів, це може призвести до пошкодження підручників.
Деталі - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Як розповіла знімальній групі завідувачка книгозбірні Олена Франчук, приміщення не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
З її слів, це може призвести до пошкодження підручників.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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