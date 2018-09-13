Недобіг: під колесами фури загинув пішохід-порушник
Сьогодні, 03:51
В Голосіївському районі Києва пішохід-порушник загинув під колесами вантажівки Мercedes.
Про це повідомляє Еспресо.
Попередньо, чоловік близько 60 років переходив шестисмугову проїзну частину в недозволеному для переходу місці.
На місці події працюють слідчі. Особу загиблого та обставини з'ясовують.
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Про це повідомляє Еспресо.
Попередньо, чоловік близько 60 років переходив шестисмугову проїзну частину в недозволеному для переходу місці.
На місці події працюють слідчі. Особу загиблого та обставини з'ясовують.
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