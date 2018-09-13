Недобіг: під колесами фури загинув пішохід-порушник





Про це повідомляє



Попередньо, чоловік близько 60 років переходив шестисмугову проїзну частину в недозволеному для переходу місці.



На місці події працюють слідчі. Особу загиблого та обставини з'ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Голосіївському районі Києва пішохід-порушник загинув під колесами вантажівки Мercedes.Про це повідомляє Еспресо Попередньо, чоловік близько 60 років переходив шестисмугову проїзну частину в недозволеному для переходу місці.На місці події працюють слідчі. Особу загиблого та обставини з'ясовують.

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