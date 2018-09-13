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Недобіг: під колесами фури загинув пішохід-порушник

Недобіг: під колесами фури загинув пішохід-порушник
В Голосіївському районі Києва пішохід-порушник загинув під колесами вантажівки Мercedes.

Про це повідомляє Еспресо.

Попередньо, чоловік близько 60 років переходив шестисмугову проїзну частину в недозволеному для переходу місці.

На місці події працюють слідчі. Особу загиблого та обставини з'ясовують.

Недобіг: під колесами фури загинув пішохід-порушник
Недобіг: під колесами фури загинув пішохід-порушник

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Теги: ДТП, смерть
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