Горів поїзд «Ягодин-Ковель»
Сьогодні, 13:52
На станції Мацеїв, що у Волинській області, горів поїзд «Ягодин-Ковель».
На вокзалі станції Ковель залізничники повідомили, що потяг, який мав би прибути на кінцеву близько 13 години дня, запізнюється з технічних причин, – пише ПроКовель.
Однак пасажири, що чекали на потяг на станції Мацеїв, зателефонували до редакції видання і повідомили про надзвичайну подію.
Виявляється, що один з його вагонів загорівся. Також вони розповіли, що клуби їдкого диму було видно ще здалеку, а пасажири горе-потяга встигли безпечно вийти на зупинці, тому не постраждали.
До слова, потяг Ягодин-Ковель зазвичай має у своєму складі лише 2 вагони.
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На вокзалі станції Ковель залізничники повідомили, що потяг, який мав би прибути на кінцеву близько 13 години дня, запізнюється з технічних причин, – пише ПроКовель.
Однак пасажири, що чекали на потяг на станції Мацеїв, зателефонували до редакції видання і повідомили про надзвичайну подію.
Виявляється, що один з його вагонів загорівся. Також вони розповіли, що клуби їдкого диму було видно ще здалеку, а пасажири горе-потяга встигли безпечно вийти на зупинці, тому не постраждали.
До слова, потяг Ягодин-Ковель зазвичай має у своєму складі лише 2 вагони.
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