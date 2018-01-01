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Горів поїзд «Ягодин-Ковель»

Горів поїзд «Ягодин-Ковель»
На станції Мацеїв, що у Волинській області, горів поїзд «Ягодин-Ковель».

На вокзалі станції Ковель залізничники повідомили, що потяг, який мав би прибути на кінцеву близько 13 години дня, запізнюється з технічних причин, – пише ПроКовель.

Однак пасажири, що чекали на потяг на станції Мацеїв, зателефонували до редакції видання і повідомили про надзвичайну подію.

Виявляється, що один з його вагонів загорівся. Також вони розповіли, що клуби їдкого диму було видно ще здалеку, а пасажири горе-потяга встигли безпечно вийти на зупинці, тому не постраждали.

До слова, потяг Ягодин-Ковель зазвичай має у своєму складі лише 2 вагони.

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Теги: пожежа, поїзд, Волинь, Ковель, Ягодин-Ковель
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