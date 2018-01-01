Горів поїзд «Ягодин-Ковель»





На вокзалі станції Ковель залізничники повідомили, що потяг, який мав би прибути на кінцеву близько 13 години дня, запізнюється з технічних причин, – пише



Однак пасажири, що чекали на потяг на станції Мацеїв, зателефонували до редакції видання і повідомили про надзвичайну подію.



Виявляється, що один з його вагонів загорівся. Також вони розповіли, що клуби їдкого диму було видно ще здалеку, а пасажири горе-потяга встигли безпечно вийти на зупинці, тому не постраждали.



До слова, потяг Ягодин-Ковель зазвичай має у своєму складі лише 2 вагони.

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