У Луцьку просять облаштувати пішохідний перехід





Відповідну Олександр Ткачук.



«Обладнати пішохідний перехід по вул. Кравчука навпроти будинку 19а, на місці де розміщено знак "обережно діти" і встановити штучну дорожню нерівність з обох сторін переходу. Оскільки, це найзручніше і найбезпечніше місце для переходу дороги пішоходам, а особливо дітям, які мусять переходити вул. Кравчука по дорозі до НВК 26 і додому», – пише лучанин.



«На даному участку неодноразово виникали аварійні ситуації, що несли загрозу життю школярів. Розглянути можливість встановлення там відеореєстраторів», – йдеться у дописі.

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