У Луцьку просять облаштувати пішохідний перехід
Сьогодні, 08:57
Лучанин просить облаштувати пішохідний перехід на вулиці Кравчука, навпроти будинку 19а.
Відповідну петицію зареєстрував Олександр Ткачук.
«Обладнати пішохідний перехід по вул. Кравчука навпроти будинку 19а, на місці де розміщено знак "обережно діти" і встановити штучну дорожню нерівність з обох сторін переходу. Оскільки, це найзручніше і найбезпечніше місце для переходу дороги пішоходам, а особливо дітям, які мусять переходити вул. Кравчука по дорозі до НВК 26 і додому», – пише лучанин.
«На даному участку неодноразово виникали аварійні ситуації, що несли загрозу життю школярів. Розглянути можливість встановлення там відеореєстраторів», – йдеться у дописі.
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Відповідну петицію зареєстрував Олександр Ткачук.
«Обладнати пішохідний перехід по вул. Кравчука навпроти будинку 19а, на місці де розміщено знак "обережно діти" і встановити штучну дорожню нерівність з обох сторін переходу. Оскільки, це найзручніше і найбезпечніше місце для переходу дороги пішоходам, а особливо дітям, які мусять переходити вул. Кравчука по дорозі до НВК 26 і додому», – пише лучанин.
«На даному участку неодноразово виникали аварійні ситуації, що несли загрозу життю школярів. Розглянути можливість встановлення там відеореєстраторів», – йдеться у дописі.
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