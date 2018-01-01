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Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО

Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
У мережі з'явились чарівні фото волинського озера Люб'язь, що знаходиться у Любешівському районі.

Світлинами поділилась на своїй сторінці у facebook Вікторія Махновська.

"Навіщо ті моря і океани, якщо є мальовничая Волинь?", - йдеться у дописі.
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО

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Теги: Люб'язь, Волинь, фото
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