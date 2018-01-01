Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО





Світлинами поділилась на своїй сторінці у facebook Вікторія Махновська.



"Навіщо ті моря і океани, якщо є мальовничая Волинь?", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явились чарівні фото волинського озера Люб'язь, що знаходиться у Любешівському районі.Світлинами поділилась на своїй сторінці у facebook"Навіщо ті моря і океани, якщо є мальовничая Волинь?", - йдеться у дописі.

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