Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Сьогодні, 09:25
У мережі з'явились чарівні фото волинського озера Люб'язь, що знаходиться у Любешівському районі.
Світлинами поділилась на своїй сторінці у facebook Вікторія Махновська.
"Навіщо ті моря і океани, якщо є мальовничая Волинь?", - йдеться у дописі.
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Світлинами поділилась на своїй сторінці у facebook Вікторія Махновська.
"Навіщо ті моря і океани, якщо є мальовничая Волинь?", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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