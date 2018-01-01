На Волині ремонтують одну з найгірших доріг області





Протягом двох днів тривали підготовчі роботи. Місцеві жителі села Ласків своїми силами провели обрізування дерев, які б могли заважати дорожникам вкладати нове покриття, - пише



Як розповів голова громади Ігор Пальонка, планують зробити дорогу між селами повністю, однак частина буде з асфальтобетонним покриттям, а частина білощебеневою. Із місцевого бюджету на це виділили понад 1,4 мільйона гривень, майже стільки ж має співфінансувати область.



“Загальна протяжність дороги між селами сягає 2,7 кілометра. Ми ще при формуванні бюджету на 2018 рік передбачили, що будемо ремонтувати цю дорогу і тоді передали свою частку коштів в область. Потім ми писали неодноразово листи у відділ інфраструктури ОДА, на самого голову адміністрації. Самі ж мешканці села зверталися і до нардепа із цим питанням, щоб він вплинув та пришвидшив ремонтні роботи. Потім ми отримали лист, що роботи проведуть в серпні-вересні цього року. І вже два дні, 13-тє та 14-тє вересня йде підготовка дорожнього полотна“, – розповів Ігор Пальонка.



Роботи виконує Ковельське ШБУ-63. Голова повідомив, що буде влаштований один кілометр асфальтобетонного покриття (від села Вощатин і до села Ласків), великі ями мають підсипати та замостити щебенем по всій іншій ділянці. Також фірма виконавець влаштує асфальтобетонне покриття в селі Ласків, ще залишилося 200 метрів “розриву” від асфальтного покриття.



Вкладати асфальт планують розпочати вже 18-го вересня, якщо будуть сприятливі погодні умови. А загалом на виконання всього об’єму робіт, підрядникам потрібно 2 тижні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Зарічанській громаді між селами Ласків та Вощатин розпочали ремонт дороги, яку називали не тільки найгіршою дорогою ОТГ, але й всього Володимир-Волинського району.Протягом двох днів тривали підготовчі роботи. Місцеві жителі села Ласків своїми силами провели обрізування дерев, які б могли заважати дорожникам вкладати нове покриття, - пише Буг Як розповів голова громади, планують зробити дорогу між селами повністю, однак частина буде з асфальтобетонним покриттям, а частина білощебеневою. Із місцевого бюджету на це виділили понад 1,4 мільйона гривень, майже стільки ж має співфінансувати область.“Загальна протяжність дороги між селами сягає 2,7 кілометра. Ми ще при формуванні бюджету на 2018 рік передбачили, що будемо ремонтувати цю дорогу і тоді передали свою частку коштів в область. Потім ми писали неодноразово листи у відділ інфраструктури ОДА, на самого голову адміністрації. Самі ж мешканці села зверталися і до нардепа із цим питанням, щоб він вплинув та пришвидшив ремонтні роботи. Потім ми отримали лист, що роботи проведуть в серпні-вересні цього року. І вже два дні, 13-тє та 14-тє вересня йде підготовка дорожнього полотна“, – розповів Ігор Пальонка.Роботи виконує Ковельське ШБУ-63. Голова повідомив, що буде влаштований один кілометр асфальтобетонного покриття (від села Вощатин і до села Ласків), великі ями мають підсипати та замостити щебенем по всій іншій ділянці. Також фірма виконавець влаштує асфальтобетонне покриття в селі Ласків, ще залишилося 200 метрів “розриву” від асфальтного покриття.Вкладати асфальт планують розпочати вже 18-го вересня, якщо будуть сприятливі погодні умови. А загалом на виконання всього об’єму робіт, підрядникам потрібно 2 тижні.

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