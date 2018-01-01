На Волині в маршрутці померла жінка
Сьогодні, 13:04
У Володимирі-Волинському в одній з маршруток міста померла місцева жителька.
Інцидент трапився під вечір 16-го вересня, - пише Буг.
Як повідомили поліцейські, по вулиці Ковельській на зупинку “АТП” була викликана швидка допомога. Одній з пасажирок міської маршрутки різко стало зле. Медики, які прибули на місце констатували смерть жінки
69-річна володимирчанка тривалий час тяжко хворіла. Цього вечора поверталася додому у військове містечко, в дорозі після того як стало зле, померла.
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Інцидент трапився під вечір 16-го вересня, - пише Буг.
Як повідомили поліцейські, по вулиці Ковельській на зупинку “АТП” була викликана швидка допомога. Одній з пасажирок міської маршрутки різко стало зле. Медики, які прибули на місце констатували смерть жінки
69-річна володимирчанка тривалий час тяжко хворіла. Цього вечора поверталася додому у військове містечко, в дорозі після того як стало зле, померла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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