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На Волині в маршрутці померла жінка

На Волині в маршрутці померла жінка
У Володимирі-Волинському в одній з маршруток міста померла місцева жителька.

Інцидент трапився під вечір 16-го вересня, - пише Буг.

Як повідомили поліцейські, по вулиці Ковельській на зупинку “АТП” була викликана швидка допомога. Одній з пасажирок міської маршрутки різко стало зле. Медики, які прибули на місце констатували смерть жінки

69-річна володимирчанка тривалий час тяжко хворіла. Цього вечора поверталася додому у військове містечко, в дорозі після того як стало зле, померла.

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Теги: маршрутка, смерть, жінка
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