Чоловік викидав сміття у лісі під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Камери спостереження у селі Княгининок Луцького району зафіксували чоловіка, який викидав побутове сміття у лісі неподалік дороги.
Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Ужехов.
Він розповів, що відео датоване 15 вересня, 18:00.
«...камерами спостереження, встановленими на виїзді з с. Княгининок, було зафіксовано порушення Правил благоустрою Княгининівської ОТГ власником автомобіля з державним номерним знаком АС4594ВХ, що зареєстрований на Юрчука Юрія Михайловича, який проживає в м. Луцьк, вул. Жуковського.
Саме в такий спосіб Юрій вивозить свої побутові відходи», – пише Сергій Ужехов.
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Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Ужехов.
Він розповів, що відео датоване 15 вересня, 18:00.
«...камерами спостереження, встановленими на виїзді з с. Княгининок, було зафіксовано порушення Правил благоустрою Княгининівської ОТГ власником автомобіля з державним номерним знаком АС4594ВХ, що зареєстрований на Юрчука Юрія Михайловича, який проживає в м. Луцьк, вул. Жуковського.
Саме в такий спосіб Юрій вивозить свої побутові відходи», – пише Сергій Ужехов.
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