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Чоловік викидав сміття у лісі під Луцьком. ВІДЕО

Чоловік викидав сміття у лісі під Луцьком. ВІДЕО
Камери спостереження у селі Княгининок Луцького району зафіксували чоловіка, який викидав побутове сміття у лісі неподалік дороги.

Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Ужехов.

Він розповів, що відео датоване 15 вересня, 18:00.

«...камерами спостереження, встановленими на виїзді з с. Княгининок, було зафіксовано порушення Правил благоустрою Княгининівської ОТГ власником автомобіля з державним номерним знаком АС4594ВХ, що зареєстрований на Юрчука Юрія Михайловича, який проживає в м. Луцьк, вул. Жуковського.

Саме в такий спосіб Юрій вивозить свої побутові відходи», – пише Сергій Ужехов.


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Теги: сміття, лучанин, Княгининок, Волинь
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