Чоловік викидав сміття у лісі під Луцьком. ВІДЕО





Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Ужехов.



Він розповів, що відео датоване 15 вересня, 18:00.



«...камерами спостереження, встановленими на виїзді з с. Княгининок, було зафіксовано порушення Правил благоустрою Княгининівської ОТГ власником автомобіля з державним номерним знаком АС4594ВХ, що зареєстрований на Юрчука Юрія Михайловича, який проживає в м. Луцьк, вул. Жуковського.



Саме в такий спосіб Юрій вивозить свої побутові відходи», – пише Сергій Ужехов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камери спостереження у селі Княгининок Луцького району зафіксували чоловіка, який викидав побутове сміття у лісі неподалік дороги.Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» повідомивВін розповів, що відео датоване 15 вересня, 18:00.«...камерами спостереження, встановленими на виїзді з с. Княгининок, було зафіксовано порушення Правил благоустрою Княгининівської ОТГ власником автомобіля з державним номерним знаком АС4594ВХ, що зареєстрований на, який проживає в м. Луцьк, вул. Жуковського.Саме в такий спосіб Юрій вивозить свої побутові відходи», – пише Сергій Ужехов.

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