На Волині судитимуть мешканця Львівщини, який хотів провезти марихуану в Україну
Сьогодні, 11:50
Судимимуть 19-річного мешканця Львівщини, який намагався провезти марихуану через пункт пропуску «Доманове».
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Чоловік в травні 2018 року під час перетину кордону у пункті пропуску «Доманово» Волинської митниці ДФС, намагався перемістити до України, з приховуванням від митного контролю, попередньо придбаний ним у Польщі особливо небезпечний наркотичний засіб - марихуану, однак був викритий під час проходження прикордонно-митного контролю.
Дії громадянина кваліфікували за ч.2 ст. 305 КК України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).
Санкції статті передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Чоловік в травні 2018 року під час перетину кордону у пункті пропуску «Доманово» Волинської митниці ДФС, намагався перемістити до України, з приховуванням від митного контролю, попередньо придбаний ним у Польщі особливо небезпечний наркотичний засіб - марихуану, однак був викритий під час проходження прикордонно-митного контролю.
Дії громадянина кваліфікували за ч.2 ст. 305 КК України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).
Санкції статті передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть на живий концерт відомого гурту «KAZKA»
Сьогодні, 11:59
На Волині судитимуть мешканця Львівщини, який хотів провезти марихуану в Україну
Сьогодні, 11:50
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 11:30