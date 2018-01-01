На Волині судитимуть мешканця Львівщини, який хотів провезти марихуану в Україну

Судимимуть 19-річного мешканця Львівщини, який намагався провезти марихуану через пункт пропуску «Доманове».Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Чоловік в травні 2018 року під час перетину кордону у пункті пропуску «Доманово» Волинської митниці ДФС, намагався перемістити до України, з приховуванням від митного контролю, попередньо придбаний ним у Польщі особливо небезпечний наркотичний засіб - марихуану, однак був викритий під час проходження прикордонно-митного контролю.Дії громадянина кваліфікували за ч.2 ст. 305 КК України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).Санкції статті передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.