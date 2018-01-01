У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО

У Ковелі на пішохідному переході авто збило жінку.Сталося це на перехресті вулиці Сагайдачного та бульвару Лесі Українки (район Привокзальної площі), що в Ковелі, - пише Про Ковель.Близько 14 години дня водій «Opel» збив на пішохідному переході жінку. Вона, як стверджують випадкові свідки, переходила дорогу у встановленому місці і на зелене світло світлофора для пішоходів.Від удару бідолашну відкинуло на кілька метрів. Люди негайно викликали швидку і поліцію. Прибулі медики надали постраждалій першу медичну допомогу.F тим часом небайдужі очевидці ДТП перекрили собою шлях «Опелю» і не дозволили водію буса утекти, аж до приїзду поліцейської машини.Наразі поліція ситуацію взяла під свій контроль.