У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:45
У Ковелі на пішохідному переході авто збило жінку.
Сталося це на перехресті вулиці Сагайдачного та бульвару Лесі Українки (район Привокзальної площі), що в Ковелі, - пише Про Ковель.
Близько 14 години дня водій «Opel» збив на пішохідному переході жінку. Вона, як стверджують випадкові свідки, переходила дорогу у встановленому місці і на зелене світло світлофора для пішоходів.
Від удару бідолашну відкинуло на кілька метрів. Люди негайно викликали швидку і поліцію. Прибулі медики надали постраждалій першу медичну допомогу.
F тим часом небайдужі очевидці ДТП перекрили собою шлях «Опелю» і не дозволили водію буса утекти, аж до приїзду поліцейської машини.
Наразі поліція ситуацію взяла під свій контроль.
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Сталося це на перехресті вулиці Сагайдачного та бульвару Лесі Українки (район Привокзальної площі), що в Ковелі, - пише Про Ковель.
Близько 14 години дня водій «Opel» збив на пішохідному переході жінку. Вона, як стверджують випадкові свідки, переходила дорогу у встановленому місці і на зелене світло світлофора для пішоходів.
Від удару бідолашну відкинуло на кілька метрів. Люди негайно викликали швидку і поліцію. Прибулі медики надали постраждалій першу медичну допомогу.
F тим часом небайдужі очевидці ДТП перекрили собою шлях «Опелю» і не дозволили водію буса утекти, аж до приїзду поліцейської машини.
Наразі поліція ситуацію взяла під свій контроль.
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