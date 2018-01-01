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У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО

У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
У Ковелі на пішохідному переході авто збило жінку.

Сталося це на перехресті вулиці Сагайдачного та бульвару Лесі Українки (район Привокзальної площі), що в Ковелі, - пише Про Ковель.

Близько 14 години дня водій «Opel» збив на пішохідному переході жінку. Вона, як стверджують випадкові свідки, переходила дорогу у встановленому місці і на зелене світло світлофора для пішоходів.

Від удару бідолашну відкинуло на кілька метрів. Люди негайно викликали швидку і поліцію. Прибулі медики надали постраждалій першу медичну допомогу.

F тим часом небайдужі очевидці ДТП перекрили собою шлях «Опелю» і не дозволили водію буса утекти, аж до приїзду поліцейської машини.

Наразі поліція ситуацію взяла під свій контроль.

У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО

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Теги: ДТП, Ковель
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