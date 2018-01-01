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У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Дубнівській сталася ДТП.

Аварія сталася 19 вересня, – пише Конкурент.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні ушкодження.

Рух вулицею уповільнений.
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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