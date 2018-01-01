У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО





Аварія сталася 19 вересня, – пише



У результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні ушкодження.



Рух вулицею уповільнений.



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