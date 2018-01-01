У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:25
У Луцьку на вулиці Дубнівській сталася ДТП.
Аварія сталася 19 вересня, – пише Конкурент.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні ушкодження.
Рух вулицею уповільнений.
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Аварія сталася 19 вересня, – пише Конкурент.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні ушкодження.
Рух вулицею уповільнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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