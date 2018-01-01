Смертельна аварія на Запоріжжі: загинуло четверо людей. ФОТО

У Запорізькій області в результаті аварії загинули четверо людей, двоє – у лікарні.Інцидент трапився 20 вересня близько 5 ранку, - інформує ГУНП у Запорізькій області.У Михайлівському районі на 369 км автошляху «Харків-Сімферополь», водій автомобіля Daewoo Lanos, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем MERCEDES Vito, який рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок аварії загинуло четверо осіб – водій 1982 року народження та три пасажири автомобіля «Daewoo», мешканці Мелітополя 1960, 1952 та 1953 років народження. Водій, 1981 року народження, та пасажир, 1987 року народження, автомобіля «Mercedes» госпіталізовані до лікарні.Всі обставини та причини події встановлюються.