вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Їдь на АТО і там ї*и людей»: у Ковелі порушник ПДР з «групою підтримки» скандалив з патрульними. ВІДЕО

«Їдь на АТО і там ї*и людей»: у Ковелі порушник ПДР з «групою підтримки» скандалив з патрульними. ВІДЕО
У Ковелі полісмени вгамовували порушника ПДР, який викликав на свій захист групу чоловіків.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Зазначають, що інцидент трапився кілька днів тому у Ковелі.

Водій не увімкнув покажчик повороту, його зупинили патрульні та винесли постанову. І якщо спочатку чоловік визнавав своє порушення, то потім став конфліктувати з полісменами та ображати їх.

Тим часом, до правоохоронців підійшло 2 невідомих осіб, які почали кричати, виражались нецензурними словами, провокували ще більший конфлікт.

«Їдь на АТО і там ї*и людей!», «Ти моїми податками кормишся!», «Що хочу, те буду робити!».

«Такі фрази чули патрульні зі Сходу України, які нині несуть службу в Ковелі.

Але наші патрульні завжди ввічливі і терплячі, адже вони спілкуються з громадянами України. Полісмени роз’яснили порушення правил дорожнього руху, однак їх мало слухали, а більше доводили свою «правоту», – пишуть полісмени.

Один з «групи підтримки» навіть зателефонував на службу 102 та поскаржився на дії охоронців порядку. Зокрема, збрехав, що водія «тримають годину», що не показують номер жетона, а також десятки разів уточняв у диспетчерів, чи правомірно винесено постанову.

«Здавалося б, дрібне порушення, до того ж, постанову можна оскаржити в суді, однак агресивні ковельчани перетворили все на скандал. І таке у нас – щодня», – йдеться у дописі.

«Ставлення до Вас з боку поліцейських напряму залежить від Вашої ж поведінки.

Ніколи не буде так, як було раніше, коли поліцію могли зневажати та принижувати: якщо громадяни хочуть змін і захисту, вони мають починати з поваги до самих себе», – повідомили у прес-службі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Ковель, Волинь, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Американський коп відразу,якби тільки відкрив рило, наробив-би дірок в голові і цим конфлікт бувби вичерпаний.
Відповісти
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Premier City» – знижки на фільм «Веном»*
Сьогодні, 19:49
Волинські лісівники на бізнес-форумі презентували досягнення та перспективи. ФОТО
Сьогодні, 19:39
«Їдь на АТО і там ї*и людей»: у Ковелі порушник ПДР з «групою підтримки» скандалив з патрульними. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку просять облаштувати доріжку поблизу школи
Сьогодні, 18:57
Схожі новини
У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
03 вересень, 13:33
У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО
31 серпень, 22:41
У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю
23 серпень, 10:46
У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед
26 липень, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смачно та корисно: волинські лісівники презентували свою продукцію на форумі. ФОТО
Сьогодні, 20:52
 0
На Сумщині посеред дороги загорівся автобус з дітьми. ФОТО
Сьогодні, 20:16
 0
У «Premier City» – знижки на фільм «Веном»*
Сьогодні, 19:49
 0
Волинські лісівники на бізнес-форумі презентували досягнення та перспективи. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
«Їдь на АТО і там ї*и людей»: у Ковелі порушник ПДР з «групою підтримки» скандалив з патрульними. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
 0
Медіа
відео
1/8