«Їдь на АТО і там ї*и людей»: у Ковелі порушник ПДР з «групою підтримки» скандалив з патрульними. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
У Ковелі полісмени вгамовували порушника ПДР, який викликав на свій захист групу чоловіків.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що інцидент трапився кілька днів тому у Ковелі.
Водій не увімкнув покажчик повороту, його зупинили патрульні та винесли постанову. І якщо спочатку чоловік визнавав своє порушення, то потім став конфліктувати з полісменами та ображати їх.
Тим часом, до правоохоронців підійшло 2 невідомих осіб, які почали кричати, виражались нецензурними словами, провокували ще більший конфлікт.
«Їдь на АТО і там ї*и людей!», «Ти моїми податками кормишся!», «Що хочу, те буду робити!».
«Такі фрази чули патрульні зі Сходу України, які нині несуть службу в Ковелі.
Але наші патрульні завжди ввічливі і терплячі, адже вони спілкуються з громадянами України. Полісмени роз’яснили порушення правил дорожнього руху, однак їх мало слухали, а більше доводили свою «правоту», – пишуть полісмени.
Один з «групи підтримки» навіть зателефонував на службу 102 та поскаржився на дії охоронців порядку. Зокрема, збрехав, що водія «тримають годину», що не показують номер жетона, а також десятки разів уточняв у диспетчерів, чи правомірно винесено постанову.
«Здавалося б, дрібне порушення, до того ж, постанову можна оскаржити в суді, однак агресивні ковельчани перетворили все на скандал. І таке у нас – щодня», – йдеться у дописі.
«Ставлення до Вас з боку поліцейських напряму залежить від Вашої ж поведінки.
Ніколи не буде так, як було раніше, коли поліцію могли зневажати та принижувати: якщо громадяни хочуть змін і захисту, вони мають починати з поваги до самих себе», – повідомили у прес-службі.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що інцидент трапився кілька днів тому у Ковелі.
Водій не увімкнув покажчик повороту, його зупинили патрульні та винесли постанову. І якщо спочатку чоловік визнавав своє порушення, то потім став конфліктувати з полісменами та ображати їх.
Тим часом, до правоохоронців підійшло 2 невідомих осіб, які почали кричати, виражались нецензурними словами, провокували ще більший конфлікт.
«Їдь на АТО і там ї*и людей!», «Ти моїми податками кормишся!», «Що хочу, те буду робити!».
«Такі фрази чули патрульні зі Сходу України, які нині несуть службу в Ковелі.
Але наші патрульні завжди ввічливі і терплячі, адже вони спілкуються з громадянами України. Полісмени роз’яснили порушення правил дорожнього руху, однак їх мало слухали, а більше доводили свою «правоту», – пишуть полісмени.
Один з «групи підтримки» навіть зателефонував на службу 102 та поскаржився на дії охоронців порядку. Зокрема, збрехав, що водія «тримають годину», що не показують номер жетона, а також десятки разів уточняв у диспетчерів, чи правомірно винесено постанову.
«Здавалося б, дрібне порушення, до того ж, постанову можна оскаржити в суді, однак агресивні ковельчани перетворили все на скандал. І таке у нас – щодня», – йдеться у дописі.
«Ставлення до Вас з боку поліцейських напряму залежить від Вашої ж поведінки.
Ніколи не буде так, як було раніше, коли поліцію могли зневажати та принижувати: якщо громадяни хочуть змін і захисту, вони мають починати з поваги до самих себе», – повідомили у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Американський коп відразу,якби тільки відкрив рило, наробив-би дірок в голові і цим конфлікт бувби вичерпаний.
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