«Їдь на АТО і там ї*и людей»: у Ковелі порушник ПДР з «групою підтримки» скандалив з патрульними. ВІДЕО

У Ковелі полісмени вгамовували порушника ПДР, який викликав на свій захист групу чоловіків.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Зазначають, що інцидент трапився кілька днів тому у Ковелі.Водій не увімкнув покажчик повороту, його зупинили патрульні та винесли постанову. І якщо спочатку чоловік визнавав своє порушення, то потім став конфліктувати з полісменами та ображати їх.Тим часом, до правоохоронців підійшло 2 невідомих осіб, які почали кричати, виражались нецензурними словами, провокували ще більший конфлікт.«Їдь на АТО і там ї*и людей!», «Ти моїми податками кормишся!», «Що хочу, те буду робити!».«Такі фрази чули патрульні зі Сходу України, які нині несуть службу в Ковелі.Але наші патрульні завжди ввічливі і терплячі, адже вони спілкуються з громадянами України. Полісмени роз’яснили порушення правил дорожнього руху, однак їх мало слухали, а більше доводили свою «правоту», – пишуть полісмени.Один з «групи підтримки» навіть зателефонував на службу 102 та поскаржився на дії охоронців порядку. Зокрема, збрехав, що водія «тримають годину», що не показують номер жетона, а також десятки разів уточняв у диспетчерів, чи правомірно винесено постанову.«Здавалося б, дрібне порушення, до того ж, постанову можна оскаржити в суді, однак агресивні ковельчани перетворили все на скандал. І таке у нас – щодня», – йдеться у дописі.«Ставлення до Вас з боку поліцейських напряму залежить від Вашої ж поведінки.Ніколи не буде так, як було раніше, коли поліцію могли зневажати та принижувати: якщо громадяни хочуть змін і захисту, вони мають починати з поваги до самих себе», – повідомили у прес-службі.