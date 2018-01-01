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Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель

Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував чарівні світлини будівель у Старому місті, які сміливо могли б стати принадою для туристів.

Знімки він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Фотомитець зауважив, що світлини зроблені сьогодні, 23 вересня.

"Фрагменти призабутих шедеврів, або про туристичну привабливість міста і на що потрібно було б звернути увагу...Шось на ці теми форумів не збирають...А історична цінність цих об"єктів неймовірна..." - написав Чухрай.

Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель

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Теги: фото, Луцьк, будинки
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