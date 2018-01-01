Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель

Віктор Чухрай опублікував чарівні світлини будівель у Старому місті, які сміливо могли б стати принадою для туристів.



Знімки він розмістив на своїй



Фотомитець зауважив, що світлини зроблені сьогодні, 23 вересня.



"Фрагменти призабутих шедеврів, або про туристичну привабливість міста і на що потрібно було б звернути увагу...Шось на ці теми форумів не збирають...А історична цінність цих об"єктів неймовірна..." - написав Чухрай.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографопублікував чарівні світлини будівель у Старому місті, які сміливо могли б стати принадою для туристів.Знімки він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.Фотомитець зауважив, що світлини зроблені сьогодні, 23 вересня."Фрагменти призабутих шедеврів, або про туристичну привабливість міста і на що потрібно було б звернути увагу...Шось на ці теми форумів не збирають...А історична цінність цих об"єктів неймовірна..." - написав Чухрай.

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