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Юний волинянин заспівав із Тіною Кароль та виграв путівку до Китаю

Юний волинянин заспівав із Тіною Кароль та виграв путівку до Китаю
Школяр із Любомля Андрій Ковальський здобув ІІ місце на XII Міжнародному благодійному фестивалі дитячої творчості «Назустріч мрії», а у фіналі співав на одній сцені з Тіною Кароль.

Про це пише газета "Волинь".

На фестиваль волинянин потрапив за результатами попереднього відбору, надіславши відео з конкурсними номерами. Хлопець брав участь у пісенному конкурсі не вперше - він вже був переможцем, виступив із гуртом «Клей Угрюмого». До речі, з хлопцями вони постійно зустрічаються на фесті.

Оригінальною подачею та професійним виконанням пісні із конкурсу Євробачення-2018 «Nobody but you» Андрій Ковальський виборов почесне II місце в категорії «Вокал». Ще й на гала-концерті співав із Тіною Кароль. Окрім цінних подарунків, виграв путівку до Китаю.

Юний волинянин заспівав із Тіною Кароль та виграв путівку до Китаю


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Теги: Тіна Кароль, дитина, виступ
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