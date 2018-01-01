Юний волинянин заспівав із Тіною Кароль та виграв путівку до Китаю
Сьогодні, 06:14
Школяр із Любомля Андрій Ковальський здобув ІІ місце на XII Міжнародному благодійному фестивалі дитячої творчості «Назустріч мрії», а у фіналі співав на одній сцені з Тіною Кароль.
Про це пише газета "Волинь".
На фестиваль волинянин потрапив за результатами попереднього відбору, надіславши відео з конкурсними номерами. Хлопець брав участь у пісенному конкурсі не вперше - він вже був переможцем, виступив із гуртом «Клей Угрюмого». До речі, з хлопцями вони постійно зустрічаються на фесті.
Оригінальною подачею та професійним виконанням пісні із конкурсу Євробачення-2018 «Nobody but you» Андрій Ковальський виборов почесне II місце в категорії «Вокал». Ще й на гала-концерті співав із Тіною Кароль. Окрім цінних подарунків, виграв путівку до Китаю.
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Про це пише газета "Волинь".
На фестиваль волинянин потрапив за результатами попереднього відбору, надіславши відео з конкурсними номерами. Хлопець брав участь у пісенному конкурсі не вперше - він вже був переможцем, виступив із гуртом «Клей Угрюмого». До речі, з хлопцями вони постійно зустрічаються на фесті.
Оригінальною подачею та професійним виконанням пісні із конкурсу Євробачення-2018 «Nobody but you» Андрій Ковальський виборов почесне II місце в категорії «Вокал». Ще й на гала-концерті співав із Тіною Кароль. Окрім цінних подарунків, виграв путівку до Китаю.
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