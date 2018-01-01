Курс валют у Луцьку на 24 вересня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.817, а продаж - 28.151.
Євро при купівлі становить - 32.642, при продажу - 33.283.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.150, продаж - 7.738.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32.642, при продажу - 33.283.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.150, продаж - 7.738.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку від світла відключать декілька будинків: перелік
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 24 вересня
Сьогодні, 09:00
MONATIK передав «привіт» луцькому кварталу
Сьогодні, 08:22