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На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО

На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО
У Луцьку правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, котрий продавав амфетамін.

Поліцейські викрили його після збуту 1 г цієї психотропної речовини, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зловмисника раніше уже притягували до кримінальної відповідальності.

А у суботу, 22 вересня в Нововолинську поліцейські затримали за збут наркотичних речовин 31-річного місцевого мешканця. У правопорушника виявили таблетку з наркотичною речовиною обіг якої обмежений – Бупронорфіну, чотири флакони «Тропікаміду» та два паперових згортки з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Усе виявлене правоохоронці вилучили.

Обох правопорушників поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.

За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) Кримінального кодекс України. Зловмисникам загрожує покарання позбавленням волі строком від шести до десяти років.

На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО
На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО
На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО


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Теги: наркотики
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Коментарі 1
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Як би зловили тих хто через інет продає яких реклама по всьому місті, от тоді б хвалилися б а так фігня аж соромно що таким хваляться
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