На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО
Сьогодні, 13:17
У Луцьку правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, котрий продавав амфетамін.
Поліцейські викрили його після збуту 1 г цієї психотропної речовини, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зловмисника раніше уже притягували до кримінальної відповідальності.
А у суботу, 22 вересня в Нововолинську поліцейські затримали за збут наркотичних речовин 31-річного місцевого мешканця. У правопорушника виявили таблетку з наркотичною речовиною обіг якої обмежений – Бупронорфіну, чотири флакони «Тропікаміду» та два паперових згортки з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Усе виявлене правоохоронці вилучили.
Обох правопорушників поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.
За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) Кримінального кодекс України. Зловмисникам загрожує покарання позбавленням волі строком від шести до десяти років.
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Поліцейські викрили його після збуту 1 г цієї психотропної речовини, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зловмисника раніше уже притягували до кримінальної відповідальності.
А у суботу, 22 вересня в Нововолинську поліцейські затримали за збут наркотичних речовин 31-річного місцевого мешканця. У правопорушника виявили таблетку з наркотичною речовиною обіг якої обмежений – Бупронорфіну, чотири флакони «Тропікаміду» та два паперових згортки з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Усе виявлене правоохоронці вилучили.
Обох правопорушників поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.
За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) Кримінального кодекс України. Зловмисникам загрожує покарання позбавленням волі строком від шести до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Як би зловили тих хто через інет продає яких реклама по всьому місті, от тоді б хвалилися б а так фігня аж соромно що таким хваляться
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