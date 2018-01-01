На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО

У Луцьку правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, котрий продавав амфетамін.Поліцейські викрили його після збуту 1 г цієї психотропної речовини, - інформує ГУНП у Волинській області.Зловмисника раніше уже притягували до кримінальної відповідальності.А у суботу, 22 вересня в Нововолинську поліцейські затримали за збут наркотичних речовин 31-річного місцевого мешканця. У правопорушника виявили таблетку з наркотичною речовиною обіг якої обмежений – Бупронорфіну, чотири флакони «Тропікаміду» та два паперових згортки з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Усе виявлене правоохоронці вилучили.Обох правопорушників поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) Кримінального кодекс України. Зловмисникам загрожує покарання позбавленням волі строком від шести до десяти років.