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У ще одному місті на Волині бракує грошей на зарплату лікарям і вчителям

У ще одному місті на Волині бракує грошей на зарплату лікарям і вчителям
Мінфін повідомив, що питання виплати заробітної плати медикам та педагогам Володимира-Волинського можуть вирішуватися міською радою за рахунок коштів міського бюджету, коштів на депозитних рахунках в установах банків та інших джерел.

Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на прес-службу мерії.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, утримання медичних та педагогічних працівників здійснюється за рахунок так званої медичної та освітньої субвенції з державного бюджету.

Володимир-Волинська міська рада звернулась з відповідним листом до уряду з приводу виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та працівникам медичних закладів міста.

У листі-відповіді Міністерство фінансів України повідомило, що питання виплати заробітної плати можуть вирішуватися міською радою за рахунок коштів міського бюджету, коштів на депозитних рахунках в установах банків та інших джерел, якими Мінфін бачить понадпланові надходження, спрямування вільного залишку, капітальні видатки бюджету розвитку, а також перерозподілені кошти.

Своєю чергою, у мерії нагадують, що кошти міського бюджету, які знаходяться на депозитах в банку, розподілені Володимир-Волинською міською радою для виконання капітальних ремонтів, будівництва та спрямовані на розвиток міста. Вони знімаються з рахунку в міру виконання цих капітальних робіт з розвитку і йдуть на їхню оплату.

Нагадаємо, на зарплату для луцьких освітян та працівників медичної галузі за грудень у міському бюджеті доведеться шукати 36 мільйонів гривень.

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Теги: зарплата, Волинь
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