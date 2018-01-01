У ще одному місті на Волині бракує грошей на зарплату лікарям і вчителям





Про це повідомляє



Відповідно до Бюджетного кодексу України, утримання медичних та педагогічних працівників здійснюється за рахунок так званої медичної та освітньої субвенції з державного бюджету.



Володимир-Волинська міська рада звернулась з відповідним листом до уряду з приводу виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та працівникам медичних закладів міста.



У листі-відповіді Міністерство фінансів України повідомило, що питання виплати заробітної плати можуть вирішуватися міською радою за рахунок коштів міського бюджету, коштів на депозитних рахунках в установах банків та інших джерел, якими Мінфін бачить понадпланові надходження, спрямування вільного залишку, капітальні видатки бюджету розвитку, а також перерозподілені кошти.



Своєю чергою, у мерії нагадують, що кошти міського бюджету, які знаходяться на депозитах в банку, розподілені Володимир-Волинською міською радою для виконання капітальних ремонтів, будівництва та спрямовані на розвиток міста. Вони знімаються з рахунку в міру виконання цих капітальних робіт з розвитку і йдуть на їхню оплату.



Нагадаємо, на зарплату для луцьких освітян та працівників медичної галузі за грудень у міському бюджеті доведеться шукати 36 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мінфін повідомив, що питання виплати заробітної плати медикам та педагогам Володимира-Волинського можуть вирішуватися міською радою за рахунок коштів міського бюджету, коштів на депозитних рахунках в установах банків та інших джерел.Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на прес-службу мерії.Відповідно до Бюджетного кодексу України, утримання медичних та педагогічних працівників здійснюється за рахунок так званої медичної та освітньої субвенції з державного бюджету.Володимир-Волинська міська рада звернулась з відповідним листом до уряду з приводу виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та працівникам медичних закладів міста.У листі-відповіді Міністерство фінансів України повідомило, що питання виплати заробітної плати можуть вирішуватися міською радою за рахунок коштів міського бюджету, коштів на депозитних рахунках в установах банків та інших джерел, якими Мінфін бачить понадпланові надходження, спрямування вільного залишку, капітальні видатки бюджету розвитку, а також перерозподілені кошти.Своєю чергою, у мерії нагадують, що кошти міського бюджету, які знаходяться на депозитах в банку, розподілені Володимир-Волинською міською радою для виконання капітальних ремонтів, будівництва та спрямовані на розвиток міста. Вони знімаються з рахунку в міру виконання цих капітальних робіт з розвитку і йдуть на їхню оплату.Нагадаємо, на зарплату для луцьких освітян та працівників медичної галузі за грудень у міському бюджеті36 мільйонів гривень.

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