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На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг

На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
Правоохоронці наразі з’ясовують, де проживав загиблий росіянин та що стало причиною його вчинку.

На Сумщині загинув 70-річний громадянин Російської Федерації, який кинувся під потяг. Як повідомили Уніан у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, 25 вересня до чергової частини Середино-Будського відділу поліції надійшла інформація від чергової по станції «Зернове» про те, що о 20.15 невідомий чоловік кинувся під потяг.

За попередніми даними, електропотяг сполученням «Конотоп-Зернове» збив 70-річного громадянина РФ.

«На місце виїхала слідчо-оперативна група. За словами машиніста, чоловік йшов назустріч електропотягу паралельним шляхом, а коли поїзд наблизився – кинувся під нього. Від отриманих множинних переломів він помер на місці», – зазначається у повідомленні.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці також з’ясовують, де проживав загиблий росіянин та що стало причиною його вчинку.

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Теги: самогубство, смерть
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