Переплутала педалі: на Волині жінка автівкою наїхала на клумбу
Сьогодні, 09:50
У центрі Турійська трапилась аварія.
Інцидент стався 26 вересня близько 15 години, - інформує Волинь UA.
Водій Mercedes, паркуючись біля магазинів LM і “Зодіак”, переплутала педаль гальма з газом, переїхала через бордюр і наїхала на бетонну клумбу, що знаходилась за метр від вхідних дверей до магазину.
Працівники ДСНС зняли машину з клумби. Під час події ніхто не постраждав.
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Інцидент стався 26 вересня близько 15 години, - інформує Волинь UA.
Водій Mercedes, паркуючись біля магазинів LM і “Зодіак”, переплутала педаль гальма з газом, переїхала через бордюр і наїхала на бетонну клумбу, що знаходилась за метр від вхідних дверей до магазину.
Працівники ДСНС зняли машину з клумби. Під час події ніхто не постраждав.
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