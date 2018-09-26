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Переплутала педалі: на Волині жінка автівкою наїхала на клумбу

Переплутала педалі: на Волині жінка автівкою наїхала на клумбу
У центрі Турійська трапилась аварія.

Інцидент стався 26 вересня близько 15 години, - інформує Волинь UA.

Водій Mercedes, паркуючись біля магазинів LM і “Зодіак”, переплутала педаль гальма з газом, переїхала через бордюр і наїхала на бетонну клумбу, що знаходилась за метр від вхідних дверей до магазину.

Працівники ДСНС зняли машину з клумби. Під час події ніхто не постраждав.


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Теги: аварія
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