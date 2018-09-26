Переплутала педалі: на Волині жінка автівкою наїхала на клумбу





Інцидент стався 26 вересня близько 15 години, - інформує



Водій Mercedes, паркуючись біля магазинів LM і “Зодіак”, переплутала педаль гальма з газом, переїхала через бордюр і наїхала на бетонну клумбу, що знаходилась за метр від вхідних дверей до магазину.



Працівники ДСНС зняли машину з клумби. Під час події ніхто не постраждав.





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