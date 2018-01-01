Екс-голові Волинської ОДА відкрили пам’ятну дошку

Борису Клімчуку.



Дня села, яке у Волі Любитівській відзначали у четвер, 27 вересня, організатори приурочили знаменну подію - відкриття пам’ятної дошки колишньому голові облдержадміністрації, дипломатові, людині, яка безмежно і всеосяжно любила рідну Ковельщину, Волинь і її жителів - Борисову Петровичу Клімчуку - йдеться на



З нагоди свята та в очікуванні його яскравої, теплої і задушевної атмосфери цього осіннього дня біля місцевого навчального закладу зібралися тутешній люд та гості, серед них: голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Віктор Козак, перший заступник голови райдержадміністрації Роман Кульцман, помічник народного депутата України Степана Івахіва Наталія Маленицька, дружина Бориса Клімчука Світлана Олексіївна та його сестра Ірина Петрівна, голова Волинського обласного благодійного фонду «Рідна Волинь» Дмитро Глазунов, Колодяжненський сільський голова Віталій Кашик, Любитівський сільський голова Віктор Павлов.



На початку свята відбулося офіційне відкриття меморіальної дошки Борису Клічуку, котра знайшла своє місце на фасаді НВК «ДНЗ– ЗОШ І-го ступеня».

Чин освячення здійснив отець Віталій, настоятель храму Петра Могили, на знак вічної пам’яті до меморіальної дошки учасники зібрання поклали живі квіти.



Звертаючись до жителів Волелюбитівської громади та гостей свята голова райдержадміністрації Віктор Козак акцентував увагу, що така дата, як 27 вересня багата на події, зокрема, визначного характеру, адже вперше Воля Любитівська святкує свій День села, християни цього дня відзначають величне свято Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.



То ж Віктор Теодосійович побажав усім міцного здоров’я, гарного свята, позитивних емоцій та мирного неба над Україною.



«Сьогодні своє професійне свято святкують працівники дошкілля, не випадковим є той факт, що ми знаходимось на території закладу дошкільної освіти та школи одночасно, яку свого часу було зведено за сприяння Бориса Петровича Клімчука. І так склалось, що саме сьогодні на знак данини поваги і вдячності ми офіційно відкрили меморіальну дошку земляку, людині, котрій не байдужа була доля рідного села, Волині та України Борису Петровичу Клімчуку. Про ті добрі справи, котрі Борис Петрович зробив для малої батьківщини знають усі місцеві жителі, адже за його сприяння будувався духовний храм, відбулось підведення газопроводу, будівництво доріг та ряд інших, котрі були зроблені з великою любов’ю до рідного краю», - говорив Віктор Теодосійович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волі Любитівській односельчани відкрили меморіальну дошку своєму земляку та колишньому голові Волинської ОДАДня села, яке у Волі Любитівській відзначали у четвер, 27 вересня, організатори приурочили знаменну подію - відкриття пам’ятної дошки колишньому голові облдержадміністрації, дипломатові, людині, яка безмежно і всеосяжно любила рідну Ковельщину, Волинь і її жителів - Борисову Петровичу Клімчуку - йдеться на сайті Ковельської РДА.З нагоди свята та в очікуванні його яскравої, теплої і задушевної атмосфери цього осіннього дня біля місцевого навчального закладу зібралися тутешній люд та гості, серед них: голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради, перший заступник голови райдержадміністрації, помічник народного депутата України Степана Івахіва, дружина Бориса Клімчука Світлана Олексіївна та його сестра Ірина Петрівна, голова Волинського обласного благодійного фонду «Рідна Волинь», Колодяжненський сільський голова, Любитівський сільський головаНа початку свята відбулося офіційне відкриття меморіальної дошки Борису Клічуку, котра знайшла своє місце на фасаді НВК «ДНЗ– ЗОШ І-го ступеня».Чин освячення здійснив отець Віталій, настоятель храму Петра Могили, на знак вічної пам’яті до меморіальної дошки учасники зібрання поклали живі квіти.Звертаючись до жителів Волелюбитівської громади та гостей свята голова райдержадміністрації Віктор Козак акцентував увагу, що така дата, як 27 вересня багата на події, зокрема, визначного характеру, адже вперше Воля Любитівська святкує свій День села, християни цього дня відзначають величне свято Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.То ж Віктор Теодосійович побажав усім міцного здоров’я, гарного свята, позитивних емоцій та мирного неба над Україною.«Сьогодні своє професійне свято святкують працівники дошкілля, не випадковим є той факт, що ми знаходимось на території закладу дошкільної освіти та школи одночасно, яку свого часу було зведено за сприяння Бориса Петровича Клімчука. І так склалось, що саме сьогодні на знак данини поваги і вдячності ми офіційно відкрили меморіальну дошку земляку, людині, котрій не байдужа була доля рідного села, Волині та України Борису Петровичу Клімчуку. Про ті добрі справи, котрі Борис Петрович зробив для малої батьківщини знають усі місцеві жителі, адже за його сприяння будувався духовний храм, відбулось підведення газопроводу, будівництво доріг та ряд інших, котрі були зроблені з великою любов’ю до рідного краю», - говорив Віктор Теодосійович.

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